WhatsApp va vous permettre d’envoyer des messages éphémères

Une nouvelle option à venir dans WhatsApp vous permettra d’envoyer des messages qui disparaîtront au bout d’une semaine de l’application.

Comme Snapchat dont c’était le credo initial, et Messenger avec ses discussions éphémères lancées il y a quelques mois, WhatsApp va lui aussi se doter d’une fonction permettant de s’envoyer des messages temporaires. Comme l’annonce l’entreprise dans une FAQ de son site internet, les messages éphémères devraient prochainement débarquer dans l’application, même si la firme ne précise pas avec quelle mise à jour cela aura lieu. WhatsApp précise néanmoins les modalités de ces messages temporaires : une nouvelle option va apparaître, permettant d’effacer automatiquement les messages d’une conversation donnée au bout de sept jours, photos compris. Celles-ci seront néanmoins toujours enregistrées dans votre bibliothèque si cette option est activée. Les messages éphémères pourront être activés ou désactivés à tout moment par les deux participants d’une conversation, et seulement par l’administrateur dans le cas d’une conversation de groupe.

« Si un utilisateur n’ouvre pas WhatsApp pendant la période de sept jours, le message disparaîtra. Cependant, un aperçu du message pourrait être affiché dans les notifications jusqu’à ce que WhatsApp soit ouvert (…) Si vous répondez à un message temporaire, le texte cité pourrait rester dans la discussion passés sept jours » précise finalement l’application dans sa FAQ. Pour finir, l’application de messagerie précise que les screenshots ou les copier-coller de conversations resteront possibles, même lorsque les messages éphémères sont activés. Un porte-parole de WhatsApp a indiqué à TechCrunch que, si cette fonction arrive quelques mois en retard par rapport à Messenger, c’est parce qu’il a fallu s’adapter aux spécificités de WhatsApp et son cryptage des messages. WhatsApp estime que cette fonctionnalité devrait permettre « à la conversation de conserver un caractère plus léger et privé. »