PS5 : Il n’y aura aucune console en magasin le 19 novembre

C’est le compte Twitter de Playstation France qui vient de l’annoncer : les PS5 seront vendues exclusivement en ligne, probablement parce que la nouvelle console de Sony n’est absolument pas un produit de première nécessité.

Sans doute pour la première fois de l’histoire du jeu vidéo, une nouvelle console venant de sortir sera introuvable dans les magasins. La Playstation 5, dont la sortie est prévue le 19 novembre prochain, ne pourra être commandée qu’en ligne. Selon Playstation France, cela s’explique par la nécessité « d’assurer la sécurité [des] joueurs, revendeurs et employés pendant le COVID-19. » En vérité, Sony n’a pas vraiment le choix. Les mesures gouvernementales sont toujours plus dures, en témoigne la décision récente de tout simplement fermer les rayons des grandes surfaces qui ne vendent pas des produits de « première nécessité ». Même si un passionné de gaming ne serait absolument pas d’accord, on est forcé d’admettre que la PS5 n’entre malheureusement pas dans cette catégorie.

Mise à jour : toutes les ventes de #PS5 le jour de sa sortie le 19 novembre, seront effectuées en ligne uniquement. Aucune console ne sera disponible à la vente en magasin. Plus d’informations : https://t.co/IK0LbFmtg7 pic.twitter.com/ySEAqNd6w3 — PlayStation France (@PlayStationFR) November 5, 2020

À chaque sortie d’un nouvel objet high-tech, console ou non, on observe souvent de longues files d’attente devant les magasins. Rien n’égale cette grosse dose de dopamine qui traverse notre cerveau lorsque l’on a la satisfaction de posséder un nouveau produit avant tout le monde. Le problème, c’est que l’accélération de l’épidémie de coronavirus en France et le (deuxième) confinement qui en découle font que tout rassemblement est à éviter. Comme l’indique Sid Shuman, le directeur communication de Playstation, » Soyez prudents, restez chez vous et commandez en ligne. »

Ce nouvel écueil à l’achat d’une Playstation 5 vient s’ajouter à un autre souci de taille, celui de la rupture de stock. Sony a récemment prévenu les acheteurs qu’ils ne recevraient peut-être pas leur console PS5 le jour de sa sortie. De son côté, Micromania avait indiqué qu’il faudrait payer des frais de port supplémentaires pour ceux qui ne pourraient pas aller chercher leur console en magasin. Fort heureusement, les joueurs qui ont réussi à précommander la console devraient pouvoir toujours aller la chercher en magasin le jour J. Si vous êtes dans ce cas, pensez toutefois à bien confirmer avec le revendeur en question que c’est possible. En attendant sa sortie, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur notre dossier consacré à la Playstation 5.