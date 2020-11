« Aujourd’hui, le gouvernement Trump quitte officiellement les Accords de Paris pour le climat. Et dans exactement 77 jours, un gouvernement Biden les réintégrera. » Telle est la promesse faite aujourd’hui sur Twitter (ci-dessous) par Joe Biden, le candidat démocrate à la présidence américaine. Si contrairement à son adversaire républicain, Donald Trump, il n’annonce pas encore sa victoire en avance, Joe Biden semble confiant quant au fait qu’il sera élu président des Etats-Unis avant la fin de la semaine. À l’heure actuelle, il n’est plus qu’à quelques votes des grands électeurs en sa faveur pour le devenir. De ce fait, il se dit déjà prêt de tenir sa promesse de renverser la politique climatosceptique du président sortant dès son investiture en janvier 2021.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020