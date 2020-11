Xiaomi annonce la Mi Box 4S Pro, compatible jusqu’à 8K

Le géant chinois a ajouté deux nouvelles boxes TV à sa gamme, avec la 4S, compatible 4K, et la 4S Pro, qui pourra supporter le HDMI 2.1 et le 8K. Pour le moment, ces dernières sont uniquement acessibles en Chine.

En France, Xiaomi a déjà investi le marché de la box TV avec son Mi TV Stick et sa Mi Box S, deux boîtiers équipés d’Android TV et dont la promesse est de transformer n’importe quel téléviseur en smart TV connectée. Compatible en Full HD (pour le Mi TV Stick) et jusqu’en 4K pour la Mi Box S, les appareils pourraient bientôt être rejoints par la nouvelle Mi Box 4S Pro, qui faisait partie des deux nouveautés annoncées cette semaine en Chine par le constructeur.

Mi Box 4S, une mise à jour réussie

Entre la Mi Box S et sa grande sœur la 4S, pas de grosses différences, annonce d’emblée Xiaomi. Comme sur le modèle précédent, cette nouvelle itération permettra de supporter un flux 4K et embarquera avec elle 2 Go de mémoire vive, 8 Go de mémoire flash, ainsi qu’un décodage audio Dolby + DTS. Seule différence notable : la présence d’un nouveau design, blanc cette fois, et d’un nouveau processeur ARM.

Mi Box 4S Pro : bienvenue à l’ère du 8K

Concernant la Mi Box 4S Pro en revanche, Xiaomi monte le niveau d’un sérieux cran, en imaginant son premier boîtier compatible 8K, une définition pour le moment proposée par les téléviseurs les plus hauts de gamme, et, selon les rumeurs, par le prochain iPhone 13. Équipée d’un processeur SoC ARM Amlogic S905X et d’une connectique HDMI 2.1, cette box sera équipée de 2 Go de RAM couplée à 16 Go de mémoire flash, mais aussi d’une télécommande vocale Bluetooth et d’une interface maison MIUI for TV, qui sera sans doute remplacée par Android TV en cas de commercialisation en Europe. Elle sera accessible en Chine à partir du 5 novembre prochain, au prix de 399 yuans, soit environ 51€. À noter que s’il y a de fortes chances que la box vienne compléter l’offre de Xiaomi déjà existante en Europe et en France, aucune officialisation de la part de la marque ne tend encore dans ce sens. Il conviendra donc de patienter encore quelques jours en espérant voir le nouveau terminal arriver dans nos contrées.