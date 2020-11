Apple : ce leak nous confirme le design des prochains AirPods 3

Une possible image volée des futurs AirPods 3 nous dévoile des écouteurs très inspirés des AirPods Pro, mais sans leurs embouts en silicone.

Fin octobre, Bloomberg annonçait qu’Apple préparait des nouveaux AirPods pour le début de l’année 2021. Le média affirmait même que la firme pourrait donner à ses AirPods « standards » le look de ses AirPods Pro, soit des tiges plus petites et un design au format intra-auriculaire. Il semblerait que Bloomberg ait presque vu juste, si l’on en croit cette nouvelle image volée, publiée dans la nuit par le site chinois 52audio, et dévoilant le look supposé des prochains AirPods 3.

AirPods Small / AirPods 3 via 52audio pic.twitter.com/oxJHCO5bga — DuanRui (@duanrui1205) November 5, 2020

On note néanmoins une subtilité par rapport aux AirPods Pro. Ces nouveaux AirPods reprennent bien la forme des fameux écouteurs d’Apple, sauf qu’ils semblent délaisser l’embout en silicone qui vient se glisser à l’intérieur de l’oreille. En soit, les écouteurs fonctionneraient donc à la façon des AirPods actuels, qui viennent se reposer dans l’oreille mais ne sont pas des intra-auriculaires. Puisque ces AirPods 3 ne devraient pas disposer de la réduction de bruit active – fonction toujours réservée aux AirPods Pro – cette conception aurait du sens, et permettrait à Apple de toujours proposer une paire d’écouteurs « classiques » pour ses clients allergiques aux écouteurs qui s’enfoncent dans le conduit auditif.

Les AirPods Pro pourraient quant à eux avoir droit à un tout nouveau design sans cette fameuse tige. Plusieurs formes seraient à l’étude mais Apple ne serait pas encore parvenue à une qualité de micro équivalente, sur les modèles sans tiges, à celle des prototypes qui en sont équipés, affirmait Bloomberg à la fin du mois d’octobre. En ce qui concerne la date de sortie de ces produits, les rumeurs supposent qu’Apple dégainerait en premier ses AirPods 3 au premier semestre 2021, avant de lancer, plus tard dans l’année, des nouveaux AirPods Pro, un nouvel HomePod au positionnement intermédiaire ainsi que les AirPods Studio, son casque haut de gamme très attendu.