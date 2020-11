bitFlyer : acheter du bitcoin avec PayPal

La plateforme d’achat de cryptomonnaies japonaise continue son développement et multiplie les annonces ces derniers mois. Fin septembre, la structure européenne du groupe, bitFlyer Europe annonçait une collaboration inédite avec un géant du paiement mondial : PayPal.

Une fonctionnalité qui peut faire la différence

On ne présente plus PayPal, des millions d’utilisateurs à travers l’Europe, autant de potentiel nouveaux entrants dans le monde des cryptomonnaies grâce à bitFlyer qui réussit le pari de rendre compatible le portefeuille traditionnel de PayPal à sa plateforme d’achat de cryptomonnaie.

Cette collaboration est une étape importante dans la mission de bitFlyer qui souhaite rentre les cryptomonnaies plus accessibles à l’ensemble des utilisateurs tout en conservant un niveau de confiance optimal.

De PayPal à bitcoin en quelques instants

Concrètement, cette nouvelle fonctionnalité va permettre aux utilisateurs de déposer des monnaies fiats sur bitFlyer directement depuis leur compte PayPal. L’avantage étant de conserver un niveau de sécurité et de fiabilité important et de permettre aux personnes les plus réticentes d’être rassurées. Les transactions PayPal sont livrées presque instantanément sur le compte bitFlyer de l’utilisateur.

Faire tomber les barrières avec le monde des cryptos

Cette fonctionnalité offre à l’utilisateur un système de dépôt supplémentaire encore plus pratique et bien connu de la plupart des gens. L’objectif de bitFlyer à travers cette opération est très simple : faire tomber une barrière qui se dresse devant de nombreuses personnes lorsqu’elles commencent à investir dans la cryptomonnaie.

Une nouvelle interface encore plus intuitive

Pour remplir sa mission, bitFlyer ne s’arrête pas à l’ajout de fonctionnalité. Il y a quelques semaines, la plateforme fait peau neuve avec une nouvelle interface « Buy/Sell » (acheter/vendre). Un pas supplémentaire pour augmenter l’expérience utilisateur et simplifier l’utilisation de la plateforme pour les plus débutants. Là où de nombreuses plateformes noient l’utilisateur avec des tonnes d’informations techniques, bitFlyer choisit la sobriété afin de ne pas perdre son utilisateur avec des détails complexes qui ne sont pas utile pour les novices souhaitant simplement acheter et vendre au marché.

Miser sur l’avenir

L’avenir des cryptomonnaies s’écrira avec les millenials, c’est du moins ce que révèle le récent rapport publié par le groupe bitFlyer. Le but de cette étude était de comparer le profil des nouveaux utilisateurs entre 2018 et 2020 sur les différentes zones géographiques où le groupe opère (Europe, USA et Japon). Les résultats sont surprenants et nous montrent 2 grandes tendances intéressantes. La première est qu’il n’y a pas de différence majeure de comportement entre les trois zones géographiques. En effet, les résultats et évolutions sensiblement similaires. La seconde est la montée en puissance des jeunes générations qui représente un tiers des inscriptions en 2020, soit deux fois plus qu’en 2018. Partant du principe que ces générations vont construire la société de demain, il y a fort à parier qu’il faudra compter sur les cryptomonnaies dans quelques années.

Pour ceux qui ne connaitraient pas encore bitFlyer, nous vous invitons à découvrir la plateforme ainsi que nos différents articles la présentant.