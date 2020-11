Disney dévoile son calendrier de films pour les huit ans à venir

Même si les reports sont désormais monnaie courante dans l’industrie du cinéma, Disney n’a pas perdu le nord et publie son calendrier de films pour… les huit prochaines années. La Walt Disney Company impose ainsi une certaine hégémonie dans le monde du 7ème art.

Walt Disney était-il conscient que lorsqu’il a fondé l’entreprise qui porte son nom, en 1923, il avait donné naissance à l’un des plus grands empires de divertissement au monde ? On ne le saura probablement jamais puisque le papa de Mickey Mouse a passé l’arme à gauche en 1966. En tout cas, il est certain que peu d’industries du cinéma sont capables de sortir du tac-au-tac un calendrier très précis de la sortie de leurs films à venir sur huit ans, le tout en pleine pandémie mondiale. Pour rappel, cette même pandémie fait très mal au cinéma et oblige les différents studios à reporter leurs blockbusters, et Disney n’échappe pas à la règle. Le géant américain n’a quasiment rien sorti cette année, et certains de ses films ont même été transférés sur sa toute nouvelle plateforme de streaming, Disney+. Parmi les victimes, Mulan et Soul, qui n’auront pas droit (ou en tout cas pas pour l’instant) à une sortie cinéma et se retrouvent finalement sur petit écran.

Here’s Disney’s full theatrical release calendar for the next 8 years 🎬 pic.twitter.com/SZt3N7EGKC — Fandom (@getFANDOM) November 6, 2020

Comme on peut le constater ci-dessus, la liste des films jusqu’à l’année 2028 est plutôt imposante. Non seulement on peut y voir des films Disney, mais aussi les films de l’ex- 21st Century Fox (renommée par Disney en « 20th Century Studios »), puisque le studio a été racheté par Disney pour la bagatelle de 52,4 milliards de dollars. Évidemment, seules les années les plus proches sont détaillées, et beaucoup de films sont encore orphelins de leur titre. Mais cela donne une très bonne idée de l’ambition de Disney pour un certain nombre de franchises cinématographiques qui explosent régulièrement le box-office. En fait, on peut les distinguer en quatre catégories : le MCU, les films Disney en live-action (souvent des remakes de dessins animés classiques), les films Star Wars, et les autres. On pourrait presque ranger la saga « Avatar » dans une seule case, étant donné que Disney prévoit d’en sortir quatre d’ici à 2028. Mais étant donné que le deuxième opus de la (future) franchise, qui arrivera plus de dix ans après le premier, n’est pas prêt de sortir (2022), on s’est abstenu.

Ce calendrier est à prendre avec des pincettes, puisque la pandémie de la Covid-19 pourrait très bien faire des dégâts en 2021. Si des films sont à nouveau reportés, il est bien possible que toutes les dates annoncées ci-dessus soient chamboulées. On est également en droit de se demander si certaines de ces productions ne vont pas finir (dans un premier temps ou non) sur Disney+.