iOS 14.2 apporte plus de 100 nouveaux emojis à l’iPhone

La dernière mise à jour pour iPhone et iPad apporte plus de 100 nouveaux emojis, de nouveaux fonds d’écran et une amélioration du système AirPlay.

Il y aura bientôt autant d’emojis sur votre téléphone que d’étoiles dans notre univers. Apple vient d’ajouter plus de 100 nouvelles figures dans sa mise à jour iOS 14.2 (et iPadOS 14.2) qui apporte également de nouvelles fonctionnalités. Parmi les nouveaux smileys, un ninja, une pièce de monnaie, un drapeau transgenre, ou encore une piñata. On trouve également dans la liste un emoji qui a fait l’objet de beaucoup de memes très populaires, celui de la « main pincé », souvent décrite comme étant un geste spécifiquement italien supposé représenter la frustration. Cliché ou hommage à une culture, à vous de décider. La liste complète des nouveaux emojis est disponible sur le site web Emojipedia.

Les emojis ne sont cependant que la partie émergée de l’iceberg. iOS 14.2 propose huit nouveaux fonds d’écran, un menu repensé pour Airplay, le fameux bouton Shazam directement dans le centre de contrôle (qui permet d’identifier une chanson même avec vos écouteurs pendant l’utilisation d’une application comme YouTube par exemple), et la traditionnelle correction de bugs plus ou moins graves. Enfin, cette nouvelle mise à jour permet à Apple de doter le HomePod (dont la version mini va bientôt sortir) d’une nouvelle fonction Intercom qui permet de relier un haut-parleur HomePod à une Apple TV 4K pour la stéréo, le surround et le Dolby Atmos. Apple a également pris le soin de mettre à jour sa montre connectée avec watchOS 7.1, qui ajoute également la prise en charge de la fonction Intercom du HomePod, ainsi que des avertissements audio au casque et la prise en charge de l’application ECG (électrocardiogramme) en Corée et en Russie.