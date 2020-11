Samsung dévoile l’Odyssey G5, un moniteur gaming incurvé et 144 Hz !

Samsung vient d’annoncer un tout nouveau moniteur pour gamers, l’Odyssey G5. Doté d’un écran 2K 144 Hz incurvé, et l’AMD FreeSync, il a presque tout ce qu’il faut pour faire craquer même les joueurs les plus exigeants.

Les gamers connaissent certainement les produits de la gamme Odyssey de Samsung, des moniteurs de qualité spécialement pensés pour les joueurs. Cette gamme se garnit justement d’une toute nouvelle référence, fraîchement présentée par Samsung : voici l’Odyssey G5. Le moniteur se décline en deux tailles, 27 et 32 pouces, et a des arguments imparables.

Samsung a doté son Odyssey G5 d’une dalle particulièrement prometteuse. Non seulement, on bénéficie d’une définition confortable de 2 560 x 1 440 (WQHD), mais on profite également de l’HDR10 ainsi que d’un taux de rafraîchissement important de 144 Hz qui devrait plaire aux gamers les plus exigeants. De plus, on profite de la technologie AMD FreeSync qui permettra de gratter quelques frames supplémentaires et d’éviter les saccades qui peuvent s’immiscer entre la carte graphique et le moniteur. Pour sublimer le tout et favoriser l’immersion la plus totale, l’écran est incurvé avec une courbure 1000R. Enfin, côté connectique, on profite d’un port HDMI 2.0 ainsi que d’un port Display Port 1.2 et d’une sortie casque.

L’Odyssey G5 n’est certes pas le moniteur le plus haut de gamme de Samsung, qui propose, avec ses G7 et G9, sa technologie QLED et des taux de rafraîchissement allant jusqu’aux 240 Hz. Néanmoins, la dalle 144 Hz incurvée de l’Odyssey G5 devrait largement suffire à de nombreux gamers désireux d’accroître leurs performances ou tout simplement de gagner en confort. Samsung n’a pas encore communiqué officiellement de prix ni de date de sortie mais sur Amazon, la version 27 pouces est vendue 279 euros, et la version 32 pouces est vendue 349 euros. Le moniteur devrait être mis à l’honneur au cours de l’Odyssey League, le tournoi européen d’e-sport de la marque qui se déroulera du 16 novembre au 6 décembre prochain.