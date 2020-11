Comme on pouvait s’y attendre, le nouveau fleuron de Samsung sera présenté plus tôt que prévu.

Comme chaque année, les fuites en tous genres se multiplient autour des nouveaux modèles Galaxy du constructeur coréen Samsung. Alors que le design des téléphones avait déjà fuité, c’est au tour du leaker Jon Prosser de nous livrer quelques informations supplémentaires sur les prochains fleurons du marché. On apprend ainsi que la gamme Galaxy S21 (et non S30, comme certaines rumeurs le pressentaient) se composera de plusieurs déclinaisons – trois au total : au classique modèle S21 s’ajouteront ainsi le S21+ et le S21 Ultra. Disponible en coloris noir, blanc, gris, argent, violet et rose, la nouvelle gamme de Samsung devrait ainsi être officiellement présentée le 14 janvier prochain, date à laquelle seront également ouvertes les premières précommandes. Il faudra cependant patienter jusqu’au 29 janvier pour pouvoir enfin se procurer l’un des téléphones hauts de gamme. Sans surprise, cette date de lancement (encore incertaine car non confirmée par Samsung) arrive plus tôt que prévu pour la gamme S21. La faute à Apple qui, cette année, a frappé fort avec le lancement de son iPhone 12, poussant ainsi le géant coréen à contre-attaquer le plus rapidement possible.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra 👀 Announcement: January 14, 2021

Pre-order: January 14, 2021 Launch: January 29, 2021 Black, White, Grey, Silver, Violet and Pink — Jon Prosser (@jon_prosser) November 3, 2020

En 2021, les nouveaux Galaxy S21 pourraient également opérer quelques changements stratégiques. En marge de la compatibilité 5G, qui s’impose comme une quasi-certitude vu le positionnement du smartphone premium, certaines rumeurs évoquent aussi la présence d’un processeur Exynos 2100 (ou Snapdragon 875 hors de l’Europe), couplé à une dalle AMOLED en définition QHD+, et avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Enfin, certaines rumeurs évoquent aussi la possibilité pour Samsung de nous faire une “Apple”, en livrant leurs nouveaux téléphones sans chargeur ni écouteurs. Concernant la France, la marque sera tout de même dans l’obligation de fournir une paire d’écouteurs. Autrement, ce serait un moyen pour la marque de ne pas hausser trop brusquement ses tarifs, en restant aux alentours des 1000€, comme c’était le cas pour le Samsung Galaxy S20 5G à son lancement.