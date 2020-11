La 5G activée chez Orange le 18 novembre

On pourra très bientôt profiter de la 5G en France, mais sous conditions. Stéphane Richard, le PDG d’Orange, a annoncé la bonne nouvelle, cependant tout le monde ne pourra pas en bénéficier tout de suite.

La France a un train de retard sur le déploiement du réseau 5G, la faute à la pandémie mais aussi à l’inertie des pouvoirs publics et la crainte des opérateurs de payer très cher les fréquences indispensables. Maintenant qu’ils se sont partagés le gâteau pour un prix somme toute raisonnable, il est temps d’activer les premières antennes.

Orange se lance en premier

L’Arcep, le gendarme des télécoms, donnera son autorisation d’activation le 18 novembre. C’est donc dès le 18 novembre que les clients d’Orange pourront surfer en 5G, a dévoilé le patron de l’opérateur historique à BFM Business. « Le 18 novembre nous pourrons en effet proposer une connexion 5G là où elle sera possible techniquement, et si les clients ont un terminal compatible 5G », explique-t-il.

Évidemment, il faudra posséder un smartphone capable de se connecter à la 5G (ils sont de plus en plus nombreux, à des prix qui ne cessent de baisser), être couvert par le réseau, et aussi posséder un forfait qui contient des données 5G. Orange a justement dévoilé de nouvelles formules il y a quelques semaines.

Tout est donc prêt pour le lancement de la 5G en France, mais Stéphane Richard calme les ardeurs : peu de clients vont bénéficier de la grande vitesse 5G. « Au moins dans un premier temps, mais qui va être long, on ne construira pas d’antennes nouvelles, on gardera les antennes actuelles et on les passera de la 4G à la 5G », précise-t-il.

L’adoption de la 5G sera lente, au moins dans un premier temps. Le dirigeant ne prévoit pas de gros volumes cet hier en raison du réseau peu développé. « Il faut attendre que la couverture monte en puissance dans les mois qui viennent. Donc je pense que c’est plutôt un sujet du second semestre 2021 ».