Ce masque est capable de tuer les virus, dont le Covid-19

Une société suisse lance en France un masque intelligent capable d’éliminer les bactéries et les virus, dont celui responsable du Covid-19.

Après avoir été lancé aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, en Inde, à Singapour ou encore en Afrique du Sud, la société suisse Livinguard lance son fameux masque « auto-désinfectant » en France, le Pro Mask. Comme l’ont démontré des chercheurs de L’Université libre de Berlin et de l’école supérieure polytechnique de Rhénanie-Westphalie d’Aix-le-Chapelle, ce masque serait capable d’annihiler le SARS-CoV-2 à 99,9%, virus responsable du Covid-19. Il pourrait, en outre, détruire d’autres virus mais aussi les bactéries, tout en proposant d’importantes capacités de filtration s’élevant à 95%. Et puisqu’il est également capable d’éliminer les bactéries – y compris celles qui causent les mauvaises odeurs – le masque « peut être porté plusieurs jours d’affilés sans avoir à être changé et peut être remis jusqu’à 210 fois pendant six mois », affirme Livinguard auprès de Cnews.

Pour accomplir son office, le Pro Mask de Livinguard s’appuie sur une conception en trois couches : deux couches en coton englobant une troisième couche qui n’est autre qu’un filtre en polypropylène. Par la suite, les couches en coton sont « traitées avec un revêtement polymère fixé au tissu qui concentre une grande densité de charge positive. » C’est cela qui explique la capacité du masque à inactiver les virus, puisque ceux-ci sont généralement chargés négativement. En rencontrant le masque, la différence de pression va « faire exploser la charge et la paroi cellulaire (ndlr : du virus en question) sera détruite. Alors le virus ou la bactérie sont désactivés et ne peuvent plus être transportés » explique le directeur commercial de la firme suisse. En plus de désactiver le SARS-CoV-2, le masque permet à son utilisateur de l’ajuster avec ses mains sans crainte de le contaminer.

Ces Pro Mask de Livinguard sont désormais vendus en ligne en France, notamment sur Amazon pour 35 euros, mais on devrait prochainement les retrouver en pharmacies et grandes surfaces. Un second modèle, dédié aux sportifs et doté d’une filtration plus adaptée à cette pratique, devrait également être lancé plus tard au cours du mois de novembre.