6G : la Chine met son premier satellite en orbite

Tandis que la 5G n’en est encore qu’à ses balbutiements, la Chine entend bien ne pas se laisser prendre de cours et vient de mettre en orbite son premier satellite 6G.

Oubliez la 5G. À l’heure où la nouvelle bande de fréquence mobile se déploie encore timidement dans le monde, et notamment en France où le réseau 5G devrait être opérationnel d’ici le 18 novembre prochain, la Chine est déjà très loin dans le futur. Le pays vient en effet d’annoncer cette semaine la mise en orbite du premier satellite 6G au monde. Le module, baptisé Tianyan 05, a ainsi été lancé le 6 novembre dernier, après avoir embarqué à bord de la fusée Long March 6 depuis la base spatiale de Taiyuan, rapportent nos confrères de PhonAndroid. Mené par l’Université des sciences et technologies électroniques de Chine (UESTC) et en collaboration avec deux entreprises locales, le projet devrait permettre d’étudier le comportement de la technologie futuriste dans l’espace.

Le futur en orbite

Le gouvernement chinois n’est évidemment pas le seul à vouloir (déjà) s’imposer sur le marché de la 6G. Il y a quelques semaines déjà, Samsung annonçait son projet de lancer la technologie dès 2028. Il faut dire que si la 5G nous promet déjà du très haut débit d’ici quelques mois, avec jusqu’à 1 Gb/s de débit (contre seulement 30 Mb/s de débit moyen en 4G), la 6G promet déjà des performances assez incroyables, avec des fréquences atteignant le THz, des débits de 1Tb/s en conditions optimales, et des temps de latence inférieurs à 100 microsecondes.

Avec ses 70 kg de matériel embarqué, le satellite Tianyan 05 devrait ainsi servir de cobaye pour tester les premières transmissions 6G entre l’espace et la Terre. Si l’essai s’avère concluant, on pourrait imaginer dans un avenir pas si lointain le remplacement des antennes télécoms par d’autres satellites similaires. Cette avancée majeure permettrait notamment de pallier aux problématiques zones blanches encore très nombreuses sur le territoire français.