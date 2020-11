BMW a conçu un wingsuit électrique d’une vitesse de 300 km/h

BMW ne s’intéresse pas seulement à la terre ferme. Le constructeur automobile a conçu un wingsuit électrique, capable d’atteindre une vitesse de 300 km/h sur cinq minutes.

Avec une telle technologie, l’être humain ne se contente plus de planer. Il peut désormais (brièvement) voler. Cette technologie est la combinaison ailée (ou « wingsuit« ) électrique de BMW. Peter Salzmann, un « wingsuit flyer » autrichien de 33 ans, a fait appel à la division recherche et innovation du célèbre constructeur automobile et aux ingénieurs de sa filiale Designworks pour concevoir la combinaison. Celle-ci est composée d’une immense aile, caractéristique des wingsuits, surmontée au niveau du torse d’un réacteur électrique de 15 kW. Ce dernier distribue sa puissance vers deux turbines, semblables à des versions miniatures de celles des avions et dotées d’hélices en carbone poussant jusqu’à 25 000 tours par minute. Il est capable de propulser son porteur à une vitesse de 300 kilomètres par heure sur une courte période de cinq minutes maximum. C’est l’idéal pour effectuer une remontée ou deux.

Peter Salzmann avait l’intention de tester sa nouvelle combinaison ailée en Corée du Sud, pour survoler le complexe Haeundae LCT The Sharp de la ville de Busan. Ce trio de gratte-ciels est constitué de deux tours d’environ 335 mètres de haut et d’une troisième de 411 mètres. La pandémie de COVID-19, dont la Corée du Sud a été l’une des premières cibles, a modifié ce plan de vol. L’Autrichien et BMW ont fini pour tester leur wingsuit électrique au-dessus d’une autre structure tricéphale mais, cette fois, géologique. Ils sont retournés en Autriche pour s’attaquer à une chaîne de montagnes à trois sommets surnommés les « Drei Brüder » ou « Trois Frères. » Comme le montrent les deux vidéos partagées par BMW, le wingsuit électrique, fruit de trois ans de travail, a été une réussite. Grâce à son propulseur électrique embarqué, Peter Salzmann n’a pas eu à contourner la chaîne de montagnes pour arriver de l’autre côté, comme les deux comparses en wingsuit conventionnel qui l’accompagnaient. Il lui a suffi d’actionner la propulsion électrique de sa combinaison pour survoler les sommets rocheux et les rejoindre.