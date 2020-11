Un nouveau jeu et une compilation « légendaire » pour la saga Mass Effect

La célèbre série vidéoludique d’action-RPG Mass Effect va bientôt avoir droit à un nouveau jeu d’après BioWare, le studio canadien derrière la saga de science-fiction née en 2007. Pour patienter avant la sortie de ce nouvel opus, une édition remastérisée des trois premiers jeux va également sortir sur PC, PS4, Xbox One, mais aussi sur la nouvelle génération de consoles.

A-t-on encore besoin de présenter Mass Effect ? La série de jeux vidéo « action-RPG » qui suit les aventures spatiales du Commandant Shepard et de ses compagnons se caractérise avant tout par un véritable succès critique et populaire. Il y a, à ce jour, quatre jeux Mass Effect (sans compter ceux sur smartphone) : la trilogie originale (2007-2012) qui suit l’histoire du Commandant Shepard et son combat acharné contre les Moissonneurs (une race d’aliens aux intentions destructrices), et le jeu Mass Effect Andromeda (2017), un spin-off un peu moins apprécié que les autres titres. En tout cas, ce sont deux excellentes nouvelles pour l’avenir de la licence qui ont été dévoilées ces derniers jours.

BioWare, le studio canadien à l’origine de la licence, vient d’annoncer le développement d’un nouveau jeu. On ne sait pas encore grand chose car le développement vient juste de débuter, mais BioWare a précisé que des vétérans du studio travaillent sur le futur titre, et que ce dernier n’allait pas débarquer avant plusieurs années. Heureusement, BioWare a pensé à tout avec une édition légendaire regroupant les anciens épisodes qui ravira les fans ou ceux qui voudraient découvrir aujourd’hui ce « space-opera » vidéoludique.

« Depuis de nombreux mois, notre équipe chez BioWare travaille d’arrache-pied à la mise à jour des textures, modèles, effets et caractéristiques techniques de trois énormes jeux ». Vous l’aurez compris, le patron de BioWare, Casey Hudson, parle bien de la trilogie Mass Effect, sortie entre 2007 et 2012 sur consoles et PC. Hudson a par ailleurs précisé qu’il s’agissait d’un remaster purement technique, et que la trilogie restait exactement la même sur le fond, mais « dans la meilleure forme possible », selon lui. Le scénario exceptionnel de Mass Effect et les différents choix qui caractérisent l’aventure seront intacts, le tout dans des environnements visuellement améliorés, des framerates plus rapides, et une résolution optimisée, adaptée à la 4K Ultra HD.

Mass Effect Legendary Edition sera composée des trois jeux de bases, de tous leurs DLC, ainsi que de divers packs d’armes et d’armures. Cette version remastérisée est prévue pour le printemps 2021 sur PC, PS4, Xbox One et aura droit à des améliorations spécialement adaptées aux capacités des consoles de nouvelle génération sur PS5 et Xbox Series X & S.