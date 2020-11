Les détenteurs d’anciens téléphones équipés de l’OS Google devraient connaître de sérieuses déconvenues d’ici septembre 2021, en se voyant privés de certains sites web.

Si vous possédez un ancien smartphone tournant sous Android 7.1.1 Nougat ou antérieur, il faudra sans doute songer à remplacer votre matériel d’ici quelques mois, prévient le site américain Android Police. À cette date butoir, le partenariat entre Let’s Encrypt et l’organisme de certification IdenTrust devrait en effet arriver à son terme, sans être renouvelé. Cette situation devrait priver les utilisateurs concernés d’une bonne partie du web sécurisé.

Jusqu’à présent le certificat racine de Let’s Encrypt, connu sous le nom de ISRG Root X1, bénéficiait d’un accord de signature croisé avec DST Root X3, le certificat racine d’IdenTrust. Avec l’arrêt du partenariat entre les deux organismes, les logiciels Android les plus anciens pourraient ne plus reconnaître les signatures racines ISRG Root X1, prévenait vendredi Jacob Hoffman, développeur chez Let’s Encrypt, dans un billet de blog paru sur le site de l’organisme.“Certains logiciels qui n’ont pas été mis à jour depuis 2016 ne font toujours pas confiance à notre certificat racine, ISRG Root X1. Cela inclut plus particulièrement les versions d’Android antérieures à 7.1.1. » Autrement dit : « Ces anciennes versions d’Android ne feront plus confiances aux certificats émis par Let’s Encrypt, et cela pourrait induire des problèmes de compatibilité”.

Changer de smartphone ou de navigateur mobile

Pour les utilisateurs d’anciens smartphones restés bloqués sous Android Nougat, il s’agira donc de troquer leur terminal contre un modèle plus récent tournant par exemple sous Android 11, ou de contourner le problème en abandonnant leur navigateur Chrome au profit de Mozilla Firefox, qui dispose de sa propre base de certificats racines, incluant notamment ISRG Root X1. Selon les estimations de Let’s Encrypt, 34% des smartphones Android seraient actuellement concernés par ce problème de compatibilité, soit plusieurs millions d’utilisateurs potentiels à travers le monde.