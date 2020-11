Pokémon : ce Chrysacier géant est capable de contenir un être humain

Si vous cherchez encore un moyen de rendre votre confinement plus agréable, voici une solution qui pourrait peut-être vous convenir. Le constructeur nippon Bandai, spécialisé entre autres sur le marché des jouets pour enfants, a en effet officialisé la sortie prochaine d’un Chrysacier géant haut de près d’un mètre, et surtout capable d’accueillir un humain avant de se refermer sur lui-même. À mi-chemin entre la peluche, le fauteuil et le sac mortuaire, ce Pokémon pour le moins étonnant permet à son propriétaire de s’asseoir, de dormir, ou tout simplement de s’enfermer à l’intérieur, à la manière d’un Chenipan en pleine transformation.

Pokeshopper Notice : The newly announced Pokémon official Bandai Metapod suit has now sold out in less than 7 hours #トランセル https://t.co/OXtbjumRIW pic.twitter.com/C9WGkSsvrz

— Pokéshopper.com (@Pokeshopper) November 9, 2020