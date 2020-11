PS5 : Horizon Forbidden West et consorts n’arriveront qu’en 2021

Dans la bande-annonce de lancement de sa PlayStation 5, Sony a discrètement précisé que « Horizon Forbidden West » ne sortira pas avant le second semestre 2021. « Ratchet & Clank : Rift Apart », « Returnal » et « Grand Turismo 7 », quant à eux, seront disponibles dans les six premiers mois de l’année prochaine.

Malgré ce que les premières images de la bande-annonce ci-dessus portent à croire, Horizon Forbidden West ne contribuera pas au lancement de la PlayStation 5. Il ne sera même pas de sortie avant la fin de l’année 2020. La suite du très réussie Horizon Zero Dawn développé par Guerrilla Games n’est d’ailleurs pas le seul jeu de nouvelle génération, présenté ces derniers mois, à devoir attendre l’année prochaine pour se montrer. Ladite bande-annonce le précise elle-même, en sous-titre. Sony affirme en effet que Horizon Forbidden West ne sortira pas avant la deuxième moitié de l’année 2021. Le jeu de course de Polyphony Digital, Gran Turismo 7, ainsi que le jeu d’horreur science-fictionnel, Returnal, et le nouvel opus de la saga Ratchet & Clank, Rift Apart, ont, par contre, des lancements respectifs prévus dans les six premiers mois de l’année 2021. Le prochain God of War, surnommé Ragnarök, n’a néanmoins pas profité d’une telle précision, concernant sa date de sortie. Pour rappel, l’existence de ce titre, encore développé par Santa Monica Studio, a été dévoilée en septembre dernier.

Le jour J, jeudi prochain en France, la PS5 de Sony sera accompagnée de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, le spin-off du Marvel’s Spider-Man d’origine sur PS4, mais aussi du remake de Demon’s Souls. En dehors de ses deux exclusivités, la console profitera aussi des sorties du nouvel Assassin’s Creed : Valhalla d’Ubisoft, de Yakuza : Like A Dragon de SEGA et de Call of Duty – Black Ops : Cold War d’Activision. Cyberpunk 2077, un autre mastodonte attendu sur PS5 et Xbox Series X ou S, a vu sa sortie être repoussée jusqu’au 10 décembre prochain.