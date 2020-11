Apple dévoile un MacBook Pro avec puce M1 à l’autonomie hallucinante !

La firme de Cupertino vient de dévoiler son tout premier MacBook Pro équipé de sa puce maison M1, lui permettant non seulement de se montrer plus performant, mais aussi largement plus endurant.

Après avoir levé le voile sur sa toute nouvelle puce M1 et ses performances, puis sur un nouveau MacBook Air et un Mac mini qui en sont équipés, Apple a finalement dévoilé un premier MacBook Pro équipé, lui aussi, de la puce M1.

S’il ne semble pas être bien différent de son prédécesseur de 13 pouces à l’extérieur, le nouveau MacBook Pro présenté par Apple change du tout au tout à l’intérieur. Ainsi, on retrouve toujours ce même design, dont cette dalle Retina de 13,3 pouces, le Magic Keyboard, la Touch Bar comprenant le capteur d’empreinte digitale Touch ID, mais à l’intérieur, exit les traditionnelles puces d’Intel pour accueillir l’Apple M1 !

Forcément, les performances sont drastiquement améliorées par rapport à l’ancienne génération de MacBook Pro 13 pouces. On profite de performances 2,8X plus importantes pour la partie CPU, 5X plus importantes pour la partie graphique, et près de 11X plus élevées sur le machine learking ! Le tout, bien sûr, en se montrant moins sensible à la chauffe, ce qui devrait permettre à l’ordinateur de montrer son plein potentiel plus souvent sans brider ses performances à cause de la chaleur.

L’autre gros point positif, c’est bien sûr l’autonomie. Ce nouveau MacBook Pro de 13 pouces est capable de tenir près de 20 heures éloigné d’une prise de courant, d’après Apple, ce qui en fait instantanément le Mac portable le plus autonome de tous les temps, tout simplement. On profite, sinon, d’un stockage SSD, de la mémoire flash RAM jusqu’à 16 Go, mais aussi des mêmes micros de « qualité studio » apparu sur le MacBook Pro 16 pouces. Enfin, on a droit à un nouveau traitement de l’image issue de la webcam intégré pour offrir une meilleure qualité en ces temps confinés où la visioconférence à pris une place majeure dans nos vies.

Ce nouveau MacBook Pro est disponible dès aujourd’hui à la vente à partir de 1 449 euros. Les premières livraisons auront lieus la semaine prochaine. L’ordinateur sera livré avec macOS Big Sur, qui sera disponible sur tous les Mac compatibles ce jeudi 12 novembre.