Samsung donne plus de détails sur son nouveau SoC 5G, Exynos 1080

Apple n’est pas la seule firme à inaugurer une nouvelle génération de puces ARM. Samsung, à son tour, a présenté son nouveau SoC Exynos 1080.

Seulement quelques jours après la présentation de la puce M1, le premier processeur d’architecture ARM pour Mac, par Apple, son concurrent sud-coréen surenchérit avec son propre nouveau SoC. Le site Neowin rapporte que Samsung a dévoilé sa nouvelle puce Exynos 1080, à l’occasion d’une conférence en Chine. En effet, le premier smartphone à s’en équiper sera chinois et sera de la marque Vivo, filiale de BBK Electronis (aussi propriétaire des marques Oppo, Realme ou encore OnePlus).

Plus rapide et plus performant

Tout comme l’Apple M1, le SoC Exynos 1080 se base sur une gravure à 5 nanomètres. Il est composé d’un CPU à huit cœurs : un Cortex-A78 d’une fréquence de 2,8 GHz, trois Cortex-A78 à 2,6 GHz et quatre Cortex-A55 à 2,0 GHz. Samsung prétend que chaque cœur offre une performance en moyenne supérieure de 50% en comparaison de la précédente génération. Cette puce est évidemment compatible avec les nouveaux réseaux télécoms 5G, mais aussi les WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Dans un communiqué, Samsung précise que le SoC accueillera aussi bien la 5G de type mmWave que de type sub-6 GHz et permettra une vitesse de téléchargement allant jusqu’à 5,1 Go par seconde.

Le GPU de la puce sera un Mali-G78 MP10, d’une efficacité supérieure de 25% par rapport au précédent modèle. Il est capable d’opérer avec un écran d’une résolution Full HD+ jusqu’à un taux de rafraîchissement de 144 Hz ou QHD+ à 90 Hz. Enfin, son processeur en réseaux de neurones artificiels (ou NPU) pourrait atteindre les 5,7 mille milliards d’opérations par seconde (contre 11 pour la puce M1). Il fonctionnerait en combinaison avec différentes configurations photographiques : un optique de 200 Mégapixels, deux optiques de 32 MPx ou jusqu’à six caméras à la fois. Ce NPU rendra aussi capable n’importe quel smartphone d’enregistrer des vidéos en HDR+.