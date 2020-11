L’annonce de la sortie dans les salles obscures de Wonder Woman 1984 pour le 30 décembre prochain a suscité beaucoup d’espoirs chez les cinéphiles qui n’ont décidément pas eu grand chose à se mettre sous la dent en 2020. Hélas, la Warner songerait à changer ses plans pour le film.

2020 est peut-être la preuve que nous pouvons passer une année sans films de super-héros. Wonder Woman 1984, le nouveau film dans l’univers des héros des comics DC, a l’opportunité d’invalider cette théorie mais son avenir n’a jamais été autant indécis. Les confinements se répètent partout en Europe et beaucoup de cinémas restent fermés au pays de l’Oncle Sam. Étant donné que l’on parle même d’annuler les fêtes de fin d’année, il est normal que la Warner s’inquiète d’une sortie le 25 (pour les États-Unis) ou le 30 décembre (en France). Le studio a donc plusieurs options devant lui.

Un report en 2021 est l’option la plus probable, notamment parce que cette solution est choisie par la plupart des studios produisant des blockbusters, Disney en tête. Mickey n’a quasiment rien sorti cette année, et les films du MCU ont tous été reporté à 2021. Pour être certain que la crise soit passé, Warner pourrait bien décider d’un report en juin ou en juillet 2021. Le problème, c’est que ce report placerait Wonder Woman 1984 face à une autre grosse production mettant en scène un super-héros, le film du MCU « Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings » (7 juillet 2021).

L’autre hypothèse serait de faire appel au streaming. Une fois de plus, Warner ne ferait que suivre l’exemple de Disney qui a transféré sur sa plateforme de streaming Mulan ainsi que le dernier Pixar, Soul. Ainsi, Wonder Woman 1984 sortirait en simultané ou en léger décalé à la fois au cinéma et sur la plateforme de streaming HBO Max, qui va bientôt s’enrichir avec la version exclusive de Zack Snyder du film Justice League. Cette solution permettrait à la fois de soutenir les cinémas mais aussi d’apporter du contenu à HBO Max. En revanche, il serait impossible pour cette nouvelle aventure de Wonder Woman d’égaler ou de dépasser les recettes au box-office d’Aquaman, qui ont atteint un milliard de dollars.