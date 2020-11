Google Photos : les futurs Pixel n’auront pas droit au stockage illimité de photos

Google a modifié sa politique de stockage illimité de photos en haute qualité dans Google Photos. À partir du 1er juin 2021, les photos seront décomptées des 15 Go de stockage d’un compte Google gratuit. Il faudra ensuite payer pour obtenir plus de stockage si le volume de photos dépasse ce quota.

Tous les utilisateurs de Google Photos sont concernés par la fin de la gratuité du stockage illimité de photos, tous… Sauf les possesseurs de Pixel. Google a expliqué qu’ils pourront continuer à profiter de la sauvegarde en ligne des photos, toujours en haute qualité, et en illimité. Par contre, ce ne sera pas les cas des futurs Pixel, d’après des informations de The Verge.

Google fait disparaitre les cadeaux

Ceux qui utilisent des Pixel 1, 2, 3, 4 et 5 pourront donc continuer à bénéficier du stockage illimité et gratuit de photos et de vidéos y compris après le 1er juin prochain. Mais les futurs acheteurs de la prochaine génération du Pixel (et celles à venir) devront mettre la main à la poche s’ils dépassent les 15 Go…

Ce n’est pas la première fois que Google coupe dans les avantages réservés aux possesseurs de Pixel. À l’origine, le moteur de recherche offrait le stockage gratuit et illimité des photos en qualité originale, sans la compression du niveau proposé aujourd’hui. Ce privilège a été arrêté assez rapidement, et depuis tout le monde doit payer pour sauvegarder des photos en qualité originale.

Rappelons que les 15 Go de stockage du compte gratuit comprennent non seulement les photos, mais aussi les documents de Google Drive (dont Docs, Slides et Sheets) et les pièces jointes de Gmail. L’entreprise explique que 80 % des utilisateurs ne devraient pas dépasser ce nouveau seuil de 15 Go avant au moins trois bonnes années. Google veut pousser son service Google One, un abonnement qui se décline en trois formules : 1,99 € par mois pour 100 Go, 2,99 € par mois pour 200 Go et 9,99 € par mois pour 2 To.