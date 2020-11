Disney+ : offrez un an d’abonnement pour Noël !

En panne d’inspiration pour ce Noël 2020 ? Épargnez-vous les files d’attente des magasins lorsqu’ils réouvriront et offrez un an d’abonnement à Disney+ à un ami ou un proche !

Même si les fêtes de Noël 2020 semblent menacées par l’évolution de la crise sanitaire, on ne perd pas espoir de les fêter en famille fin décembre. Malgré tout, confinement oblige, la course aux cadeaux de Noël s’avère bien complexe cette année, tandis que les magasins vendant des produits non-essentiels sont encore fermés au grand public. C’est donc l’occasion ou jamais d’offrir un cadeau dématérialisé qui devrait néanmoins plaire à son destinataire, comme un abonnement annuel à Disney+ ! Disney+ vient en effet d’annoncer qu’il permet désormais à tout un chacun d’offrir des abonnements annuels à sa plateforme, au prix unitaire de 69,99 euros. Ce cadeau dématérialisé pourrait bien venir sauver le Noël de certains d’entre nous en panne d’idées qui s’imaginaient déjà en train de faire la queue dans des magasins pris d’assaut, et cela en pleine crise sanitaire.

Comment offrir un abonnement annuel Disney+ à un ami ou un proche ? Tout d’abord, rendez-vous sur https://www.disneyplus.com/cadeau, puis cliquez sur « Acheter ». Ensuite, entrez vos informations et cliquez sur « Enregistrer et continuer ». Renseignez ensuite le nom et l’adresse e)-mail du destinataire ainsi que la date de livraison souhaitée (le 25 décembre, par exemple) et cliquez sur « Enregistrer et continuer ». Il vous suffit ensuite de suivre les instructions à l’écran pour finaliser la commande. À noter que cet abonnement annuel ne peut être qu’un cadeau offert à autrui et ne peux se rajouter à un abonnement existant. En d’autres termes, seuls les nouveaux abonnés Disney+ pourront en profiter. Cette carte cadeau Disney+ n’a pas de date d’expiration, mais elle n’existe en revanche qu’en version dématérialisée. Si vous avez la moindre question à propos du service de vidéo en streaming de Disney, on vous invite à consulter notre dossier Disney+ qui compile toutes les infos, le catalogue et les nouveautés.