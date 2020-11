Le président de la République a annoncé deux mesures qui devraient aider les jeunes à reprendre une activité sportive. Certains élus réclament toutefois un assouplissement plus important tant dans les pratiques collectives qu’individuelles avec l’abrogation de la controversée règle 1h/1km.

Sévèrement touché par les mesures de prévention du Covid-19, le monde sportif avait rendez-vous avec Emmanuel Macron pour discuter d’aménagements possibles. A l’issue d’une visio-conférence qui réunissait une vingtaine de représentants (Tony Parker, Nathalie Péchalat, Bernard Laporte, etc.) , le président de la République et des membres du gouvernement, plusieurs nouvelles mesures ont été annoncées.

Un “Pass sport” pour les moins de 16 ans

Pour contrebalancer la chute du nombre de licenciés dans les clubs, le gouvernement a annoncé le lancement, l’an prochain, d’un Pass Sport. Les contours de ce pass n’ont pas été détaillés mais ce projet, doté d’un budget de 100 millions d’euros, vise à aider les familles d’enfants de moins de 16 ans à financer leur activité sportive.

Reprise d’activité sportive pour les mineurs

Emmanuel Macron a indiqué souhaiter que les activités sportives pour les jeunes en club reprennent dès le mois prochain. Ce retour devrait toutefois se faire avec des protocoles sanitaires renforcés notamment dans le cas de pratiques en salles.

Pas de public dans les stades avant 2021

Les compétitions vont continuer de se tenir à huis clos jusqu’à début 2021 au moins. La présence de public dans les stades n’est “pas envisageable en décembre” a en effet jugé le président de la République.

Peu de chance que ces mesures suffisent à contenter les députés LR qui demandaient vendredi à la ministre des Sports, Roxanna Maracineanu, des aménagements sur le sport individuel et collectif. Ces 45 élus avaient notamment prôné la réouverture des équipements sportifs aux associations pour des groupes réduits dans le respect de protocoles sanitaires renforcés ainsi que la suspension de la règle 1h/1km pour l’activité physique individuelle quotidienne des personnes. Ce ne sont pas les seuls à contester cette fameuse règle du 1h/1km. Les formations EELV et Génération écologie ont demandé au conseil d’Etat de faire abroger cette limite et réclament des mesures pour un égal accès à la nature. “Ce kilomètre constitue une rupture du principe d’égalité car pour beaucoup de Français, il n’y a pas de parc ou jardin dans ce périmètre« , fait valoir le secrétaire national d’EELV, Julien Bayou.