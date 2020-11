LEGO dévoile de nouveaux sets Super Mario !

LEGO s’allie une nouvelle fois à Nintendo et va prochainement proposer sept nouveaux packs à l’effigie du plus célèbre plombier moustachu de la planète. Arrivage prévu le 1er janvier 2021.

La famille LEGO Super Mario va s’agrandir en 2021 ! Le 1er janvier prochain, le constructeur danois de briques va lancer pas moins de sept nouveaux sets. Ces nouvelles références sont toutes visibles dans une bande-annonce partagée par le compte YouTube de LEGO, ci-dessous.

On retrouve tout d’abord un set principal, un Maker Set « Invente ton aventure », contenant des ennemis et des briques afin de se créer des niveaux de toute pièce. Ce pack LEGO Super Mario contient près de 366 pièces et sera vendu au prix de 59,99 euros. Il s’agit d’une extension au pack de démarrage déjà disponible, et on retrouve, en plus, d’autres extensions afin de rajouter du piment aux parties. Ces différentes extensions sont vendues à des prix oscillants entre 19,99 euros et 99,99 euros et proposent des personnages inédits, dont de nouveaux ennemis, mais également d’autres costumes pour Mario, comme celui du Pingouin ou du Tanuki. Ces packs de costumes seront quant à eux proposés à l’unité au prix de 9,99 euros chacun, avec 18 pièces pour le pack « Power-Up Mario Pinguin » et 13 pièces pour le « Mario Tanuki ».

Parmi ces extensions, on retrouvera le pack « Chain Chomp Jungle Encounter », composé de 160 pièces et vendu 24,99€, le pack « Piranha Plant Puzzling Challenge », composé de 267 pièces et vendu 29,99€ et enfin le pack « Piranha Plant Puzzling Challenge », composé de 374 pièces et vendu au prix de 39,99€. Tous ces sets de LEGO seront disponibles dès le 1er janvier 2021 sur le site de LEGO et sans doute ailleurs.