Google Stadia officialise de nouvelles fonctionnalités et lance un appel aux créateurs

Pour fêter la première année d’existence de sa plateforme de cloud gaming (pour les acquéreurs du pack Founder’s Edition), Google Stadia a fait le plein de nouveautés et s’est fendu d’un appel aux créateurs de jeux vidéo.

Jeudi 19 novembre 2020, Google Stadia fêtera sa première année d’existence. En effet, il y a tout juste un an, les acquéreurs du pack Founder’s Edition recevaient chez eux ce qui s’impose aujourd’hui comme le futur du jeu vidéo. L’occasion pour Google de marquer le coup, en annonçant bon nombre de nouveautés à l’approche de cette première bougie. Dans un article publié sur son blog officiel, la firme de Mountain View a ainsi détaillé l’ensemble des fonctionnalités inédites qui rejoindraient bientôt sa plateforme.

Google Stadia : Année Deux

Annoncé depuis déjà quelques semaines, on y retrouve ainsi la possibilité de partager sa bibliothèque Stadia avec sa famille, ainsi que le déploiement à l’international de la messagerie, jusqu’alors réservée à l’Italie pour un test à grande échelle. Avec l’arrivée de cette dernière, c’est toute une refonte des paramètres de profil qui viennent également enrichir Stadia. Le service permettra désormais, par exemple, aux joueurs de contrôler précisément ce qu’ils veulent bien rendre public, et surtout à qui. Enfin, la plateforme de cloud gaming intégrera dès maintenant les chats vocaux aux enregistrements et captures vidéo, à l’exception du mode Party. Le partage de contenu sur les réseaux sociaux devrait également être facilité.

En plus de ces nouvelles fonctionnalités inédites, rapporte le site 9to5Google, Stadia ambitionne toujours de produire ses propres jeux. À l’occasion d’une conférence MEGAMIGS, le portfolio director de Stadia Games and Entertainment, Julien Cuny, a ainsi lancé un appel aux créateurs de jeu vidéo modestes ou plus ambitieux. Après avoir détaillé l’ensemble des critères destinés à enrichir un jeu vidéo sur la plateforme de cloud gaming, Julien Cuny a finalement encouragé les développeurs intéressés par une exclusivité Stadia à directement contacter ses équipes, la plateforme promettant notamment un “bonus spécial” pour tout jeu dont le lancement Stadia surviendrait d’ici 2023.