L’iPhone 12 Pro a beau avoir été encensé pour ses capacités photo et vidéo, le site DxOMark le classe seulement quatrième meilleur photophone, derrière les Huawei Mate 40 Pro et P40 Pro et le Xiaomi Mi 10 Ultra, mais devant le Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Comme chaque année, le dernier-né d’Apple est passé dans le laboratoire des experts en photographie mobile de chez DxOMark. Et c’est donc après avoir été salué par les critiques spécialisés que l’iPhone 12 Pro a été largement encensé par DxOMark, qui salue le travail d’Apple dans presque tous les domaines, notamment en vidéo. Pourtant, cela n’a pas suffit à l’iPhone 12 Pro pour se hisser sur le podium des meilleurs photophones du marché selon DxOMark. Avec 128 points, le dernier smartphone haut de gamme d’Apple se hisse à la quatrième place du classement, à jeu égal avec le Xiaomi Mi 10 Pro paru en début d’année, et devant le dernier smartphone haut de gamme de Samsung, le Galaxy Note 20 Ultra. L’iPhone 12 Pro Max, qui dispose d’un équipement photo légèrement supérieur, écope quant à lui d’un score de 130 points. Apple s’est toutefois fait devancer par le maître en matière de photographie mobile, Huawei et ses Mate 40 Pro et P40 Pro, qui ont respectivement obtenu 136 et 132 points aux tests de DxOMark, et se sont ainsi hissés à la première et la troisième place du classement. La seconde place du podium est quant à elle occupée par Xiaomi et son Mi 10 Ultra qui affiche 133 points.

L’iPhone 12 Pro a beau échapper de peu au podium, il n’empêche qu’il offre des performances photo « solides dans l’ensemble », selon DxOMark. Le site salue notamment la précision de son autofocus, qui s’avère extrêmement rapide, ainsi que la colorimétrie très fidèle et l’exposition parfaitement gérée, en photo comme en vidéo. Le site indique néanmoins que le smartphone génère encore trop de bruit numérique en basse lumière, et que sa plage dynamique peut se montrer limitée comparée à celle offertes par des smartphones concurrents. Pour DxOMark, c’est vraiment la partie vidéo qui vient rattraper l’iPhone 12 Pro, avec un HDR parfaitement géré, une excellente stabilisation et un rendu qualifié de « cinématographique ».