Mac M1 : une partie graphique prometteuse et un SSD deux fois plus rapide

Les nouveaux Mac équipés d’une puce M1 débarquent cette semaine, et ils apportent avec eux un grand nombre de questions qui commencent à obtenir des réponses. Il semblerait qu’Apple soit bien parvenu à doubler la vitesse du SSD, et la partie graphique de l’Apple M1 semble également fort prometteuse.

Le nouveau MacBook Air équipé de la puce Apple M1 – premier processeur ARM pour Mac – continue de livrer ses secrets, et il faut bien avouer qu’on n’a, pour l’instant, que d’excellentes nouvelles. La première ne concerne pas la puce M1 a proprement parler, mais plutôt les meilleures performances du SSD des nouveaux Mac qui en sont équipés. À l’annonce de ses nouveaux Mac avec puce M1, Apple a en effet promis des performances du SSD doublées par deux par rapport aux Mac Intel, et il semblerait que la firme n’ait pas menti.

Comme le relaye MacRumors, un client australien a en effet reçu son tout nouveau MacBook Air M1 en avance et partage ses ressentis… dont la vitesse du SSD d’une capacité de 256 Go livré avec sa machine. Grâce à l’utilitaire Disk Speed Test, cet utilisateur a mesuré les vitesses de 2,19 Go/s en écriture et 2,67 Go/s en lecture, soit des résultats vraiment impressionnants qui surpassent effectivement les précédentes itérations du MacBook Air. À titre de comparaison, un MacBook Air de 2019, c’est environ 1 Gb/s en écriture et 1,3 Gb/s en lecture, ce qui est bien mais tout de même beaucoup moins que sur les MacBook Pro 16 pouces, notamment, capables de monter à presque 3 Gb/s de débit. Et ces vitesses en hausse devraient directement profiter à l’utilisateur, qui profitera de transferts beaucoup plus rapides et de temps de chargement moins longs.

Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle. Maintenant que les machines commencent à arriver entre les mains des premiers testeurs, on a également le droit à des benchmarks plus détaillés sur la partie graphique. On avait en effet surtout pu voir les performances CPU des machines équipées de puces M1, mais assez peu les performances GPU. Dans des mesures relayées par Tom’s Hardware, on peut effectivement constater que la partie GPU de l’Apple M1 est très largement au-dessus de la partie graphique intégrée des puces d’Intel qu’on retrouvait auparavant sur Mac, mais aussi qu’au test GFXBench, la puce ARM d’Apple fait presque tout le temps mieux que certaines cartes graphiques comme la Nvidia GeForce GTX 1050 Ti ou encore la AMD Radeon RX 560. Ce ne sont certes pas des cartes de dernière génération, mais il n’empêche que cela reste une belle performance pour l’Apple M1, qui est non seulement une puce pour Mac de première génération, mais surtout un SoC qui embarque à la fois le CPU et le GPU, tandis que les GPU précédemment cités ne sont que des cartes graphiques. Reste donc à attendre l’arrivée des Mac équipés de la puce M1 pour confirmer ces résultats.