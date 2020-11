SFR présente ses enceintes connectées, HomeSound, par Devialet

Un second opérateur français s’allie à Devialet. Après Free, SFR a fait appel à la société française pour concevoir les enceintes HomeSound.

Free n’est plus le seul opérateur français à profiter de l’expertise sonore de Devialet. SFR, la filiale télécom du groupe Altice, vient d’annoncer par le biais d’un communiqué la mise sur le marché de deux nouvelles enceintes connectées, conçues par la société française spécialisée dans l’audio à domicile. Les deux enceintes « intègrent trois technologies acoustiques propriétaires de Devialet SAM, SPACE et AVL pour un meilleur rendu sonore, une plus grande immersion, et un confort d’écoute », souligne SFR dans le communiqué. La première, nommée SFR HomeSound, dispose de trois haut-parleurs multidirectionnels. La seconde, la HomeSound Premium, en possède deux de plus.

Qui dit enceintes connectées, dit forcément aussi assistants vocaux. Les SFR HomeSound reconnaissent ainsi les assistants « OK SFR » et « Amazon Alexa. » Le premier permet d’interagir et de contrôler les divers objets connectés, inclus dans la suite SFR Home, présents dans le domicile. Il est aussi compatible avec le décodeur SFR Box 8 TV pour passer d’une chaîne à l’autre ou mettre en pause un programme sur un téléviseur connecté. Par ailleurs, les HomeSound offriraient ainsi « une expérience son cinéma directement dans son salon, sans aucun fil. » L’assistant Alexa d’Amazon, quant à lui, permet de lire de la musique depuis son mobile, en Bluetooth et grâce à Spotify Connect. Il donne aussi accès à divers informations et services, inclus avec la technologie du géant du e-commerce. Les enceintes sont proposées à la location, sans engagement, ou à l’achat au sein d’une offre Internet SFR. La HomeSound seule est affichée à 169 euros, contre 338 euros pour la paire en stéréo. La HomeSound Premium, quant à elle, est vendue 349 euros.