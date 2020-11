Samsung enrichit son offre DeX avec un nouvel écran, le « Smart Monitor »

Avec ce nouvel écran connecté, Samsung complète son programme DeX, qui consiste essentiellement à emporter partout avec soi son bureau et son activité professionnelle. Une amélioration qui arrive à point nommé en cette période très particulière.

On se demande si Samsung n’a pas anticipé la crise du coronavirus et la généralisation massive du télétravail avec le programme DeX. Créé à l’origine pour les smartphones S8 et S8+ (2017), « Desktop eXperience » avait pour but de métamorphoser un smartphone en bureau mobile en y connectant un clavier, une souris et un écran. Une idée ingénieuse qui a perduré et qui peut désormais s’appliquer à presque tous les appareils de la marque sud-coréenne (smartphones dernières générations & tablettes). DeX est d’une certaine manière parachevé aujourd’hui avec ce nouvel écran qui regroupe à lui seul tous les avantages du système, le « Smart Monitor ».

La croissance ultra-rapide et forcée du télétravail n’est pas pour rien dans la commercialisation de ce nouvel écran connecté. Il a été pensé pour assurer un maximum de connectivité : il est équipé du Wifi, du Bluetooth, en plus d’intégrer le Wireless DeX et les fonctionnalités d’une Smart TV Samsung. Après les smartphones et les tablettes, cet écran vient compléter définitivement l’offre DeX et apporte la possibilité d’avoir un outil de travail dédié chez soi plutôt que de compter uniquement sur son smartphone ou sa tablette.

Deux modèles de ce nouvel écran seront vendus par la marque : le M5 Full HD (disponible en 27 ou 32 pouces) et le M7 Ultra HD (32 pouces). À noter que cet écran n’est pas conçu exclusivement pour travailler et qu’il peut parfaitement servir pour le divertissement ou l’éducation. En plus du Bluetooth 4.2 et du Wifi, l’écran intègre AirPlay 2 et les commandes vocales pour Google Assistant, Bixby 2.0 et Amazon Alexa. Il est également doté de ports USB et USB-C.