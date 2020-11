Oppo présente une nouvelle génération de lunettes en réalité augmentée

Lors de son annuelle conférence Inno Day, Oppo a présenté une nouvelle paire de lunettes connectées avec réalité augmentée. Les AR Glasses 2021 seraient 75% plus légères que les précédentes.

Ce matin, dans la ville de Shenzhen en Chine, Oppo (l’une des marques de smartphone du géant BBK Electronics) tenait une nouvelle conférence Oppo Inno Day. À cette occasion, la firme chinoise a présenté son nouveau smartphone enroulable, le X1 2021, ainsi qu’une nouvelle paire de lunettes connectées avec réalité augmentée. Sobrement nommées Oppo AR Glasses 2021, ces lunettes ressemblent davantage à de larges lunettes de soleil qu’à un gadget complexe et encombrant. La paire se dote de caméras binoculaires « fish-eye », pour identifier des gestes, associées à un capteur ToF (capables d’analyser les trois dimensions d’une scène réelle) et à une technologie de géolocalisation. Oppo clame que ses AR Glasses 2021 sont ainsi capables de reconnaître une grande variété de gestes, y compris les plus subtiles.

Through increased sharpness, brightness and a semi-open rear cavity acoustic design, #OPPOARGlass2021 ‘Birdbath’ optical solution creates a home-theater experience equivalent to watching 90-inch screen from 3 meters away. #OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/ubMeZuAdKB — OPPO (@oppo) November 17, 2020

Les deux dalles de 0,71 pouce qui remplacent les verres sont de type OLED et contribueraient à rendre les AR Glasses 2021 75% plus légères que leurs prédécesseurs. De plus, ces deux écrans profitent d’une structure surnommée « birdbath » : celle-ci offrirait l’équivalent d’une résolution sur un écran de 90 pouces situés à trois mètres de distance. Les lunettes seront bien évidemment compatibles avec la reconnaissance vocale et le réseau 5G. Enfin, Oppo précise que la paire peut être branchée en USB-C à un Oppo Find X2 Pro pour profiter pleinement de la puissance du smartphone. En somme, les AR Glasses 2021 semblent véritablement n’avoir rien à voir avec ce que Oppo avait proposé l’an dernier. Lors de sa précédente conférence annuelle, la firme chinoise avait dévoilé sa première paire de lunettes connectées, laquelle ressemblait davantage à un casque de réalité virtuelle amincie qu’à des binocles.