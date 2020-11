Les quatre passagers de Crew Dragon, qui ont décollé hier de Floride, ont embarqué avec eux un passager clandestin qui a le double avantage de donner un aperçu de la gravité dans le cockpit et de faire de la pub pour une série dont la saison 2 vient de commencer.

Si vous avez l’oeil, vous pourrez apercevoir, dans l’image ci-dessus, une petite peluche (de dos) en train de flotter parmi les astronautes de Crew Dragon, la navette qui a décollé hier depuis la Floride grâce à la fusée Falcon 9 de SpaceX. Pour ceux qui vivraient en ermite, cette petite peluche est à l’effigie d’un des personnages de série les plus populaires de ces derniers temps : Baby Yoda ou « l’Enfant », une créature qui accompagne le chasseur de prime dans la série The Mandalorian sur Disney+. Il s’agit sans doute d’une simple coïncidence, mais la saison 2 de cette série est diffusée en ce moment (tous les vendredis depuis le 30 octobre dernier) sur la plateforme de streaming. Mais le rôle de cette peluche dans l’équipage n’est pas purement promotionnel, contrairement à ce que l’on pourrait croire.

La présence de cette peluche dans le cockpit de Crew Dragon dénote en réalité le respect d’une tradition qui perdure lors des voyages spatiaux humains. En effet, ce jouet agit comme un indicateur, qui sert à déterminer quand le vaisseau spatial est en orbite et a atteint un environnement de microgravité. Au moment où Crew Dragon s’est séparé de sa fusée Falcon 9 dimanche, Baby Yoda s’est levé de son perchoir et est devenu un objet mou et flottant à l’intérieur de la navette. Avant la peluche issue de la série dans l’univers de Star Wars, les astronautes de SpaceX avaient par exemple apporté un dinosaure empaillé nommé Tremor lors du premier vol en équipage de SpaceX, en mai dernier. Avant le dinosaure, c’était une Terre en mousse.

En tout cas, ce choix de jouet confirme la popularité immense de la série et de ce petit personnage qui attire naturellement le regard. Fort heureusement, ce Baby Yoda n’était qu’un jouet inanimé et pas une créature vivante. Sinon, nul doute qu’il aurait touché à toutes les commandes, mettant en danger les astronautes de Crew Dragon, qui sont finalement parvenus dans la nuit à s’arrimer à la Station Spatiale Internationale.