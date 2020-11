SFR : les prix des premiers forfaits 5G dévoilés par un leak ?

Tandis que Orange et Bouygues Telecom ont annoncé le prix du ticket d’entrée vers la 5G, SFR devrait prochainement suivre et pourrait répliquer à un centime près la tarification de l’opérateur historique.

Alors que la 5G devrait être lancée très prochainement dans l’Hexagone, les opérateurs commencent à dégainer leurs offres. C’était le cas d’Orange et de Bouygues Telecom, qui ont révélé le prix de leurs premiers forfaits 5G. Aujourd’hui, une fuite propose des détails sur les possibles dotations en data et tarifs des forfaits 5G de SFR. D’après le leaker, l’opérateur au carré rouge s’alignerait sur les tarifs d’Orange. Prudence reste néanmoins de mise, puisque l’opérateur n’a pas encore communiqué officiellement sur le sujet.

Merci à @valentincoutand pour les prix de SFR ainsi que les documents — Tiino-X83 (@TiinoX83) November 14, 2020

Si ces prix sont vrais, on retrouverait donc un premier forfait à 40 euros par mois, et offrant 80 Go de data. Un second forfait, proposé à 50 euros par mois, proposerait quant à lui 100 Go de données mobiles par mois, et on retrouverait un troisième forfait incluant 150 Go de data à 65 euros par mois. Un quatrième et dernier forfait offrirait des données mobiles illimitées en 5G au prix de 95 euros. « En cas d’usages en continu fortement consommateurs de bande passante de nature à saturer le réseau sur une zone donnée », ces deux derniers forfaits pourraient néanmoins être limités à 100 Go par mois. Dans tous les cas, un engagement de douze mois serait exigé à la souscription à l’un de ces forfaits.

Ces tarifs, s’ils sont exacts, s’avéraient quasi identiques (à un centime près) aux offres proposés par l’opérateur historique, à la différence du forfait « de base », disponible à 40 euros par mois, et qui offre 10 Go de data en plus, soit 80 Go au lieu des 70 Go proposés par Orange à 39,99 euros par mois. Il ne reste désormais à SFR qu’à officialiser ces tarifs et à Free Mobile à dévoiler les siens pour connaitre les prix d’accès à la 5G, lorsque celle-ci daignera enfin pointer le bout de ses ondes en France. Ce lancement pourrait avoir lieu dès ce mercredi 18 novembre 2020, date à laquelle les opérateurs français auront le droit de commencer à exploiter commercialement le réseau 5G.