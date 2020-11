Trois alternatives à Google Photos (qui sera bientôt payant)

Le 1er juin 2021, on ne pourra plus bénéficier du stockage illimité de photos sur le service éponyme de Google. Pas de panique, il existe des alternatives, même s’il est aujourd’hui quasiment impossible de trouver les mots « gratuits » et illimité » dans la même phrase.

On vous le disait il y a quelques jours, c’en est fini de la gratuité pour le stockage illimité d’images sur Google Photos. Un abonnement à « Google One » sera nécessaire pour dépasser les 15 Go gratuits, et ce à partir de juin prochain. En prévision, voici quelques alternatives, plus ou moins sophistiquées, et plus ou moins coûteuses.

Flickr, la référence absolue

Présent depuis 16 ans sur le web, Flickr a toujours constitué un sérieux concurrent à Google Photos. Depuis son rachat par SmugMug en 2018, le site s’enrichit toujours plus de nouvelles améliorations. Il ne dispose certes pas des fonctionnalités de marquage automatique et des collections sophistiquées de Google Photos ou d’iCloud Photos, mais il est bien garni d’outils permettant de créer manuellement des collections, d’ajouter des tags, ou encore de partager des albums. Il y encore quelques temps, Flickr permettait de stocker la quantité exceptionnelle d’1 To avec un compte gratuit. Ce stockage gratuit n’est plus que de 1000 images aujourd’hui. Pour bénéficier d’un stockage illimité, il faudra débourser 7,49 € par mois (ou 5,49 € si vous vous engagez sur un an), ou 19,99 € tous les trois mois.

iCloud & l’app Photos

Réservées à ceux qui ne jurent que par Apple, ces options sont les équivalents pommés de Google Photos. iCloud vous permet de stocker vos images et d’y avoir accès sur tous vos appareils iOS, et propose à peu près les mêmes services que son concurrent (reconnaissance automatique de visages, collections automatiques, partage facilité…), en plus de garantir plus de confidentialité que Google. Apple a limité le stockage gratuit à 5 Go et vous pouvez ajouter 50 Go, 200 Go ou 2 To de stockage supplémentaire pour respectivement 0,99 €, 2,99 € ou 9,99 € par mois.

Prime Photos, pour les accros aux shopping

Le service Prime Photo est compris dans votre abonnement à Amazon Prime (livraison en un jour pour certains produits, Prime Video…). Il offre les mêmes services que Google Photos (téléchargement d’un nombre illimité de photos en pleine résolution sur le cloud, recherches par tags, localisations et personnes, partage des albums, créations de produits photo personnalisés etc.), et, grâce à l’application, vous pouvez accéder à votre contenu depuis tous vos appareils. Pour rappel, Amazon Prime contient de nombreux services et coûte 5,99 € par mois ou 49 € par an.