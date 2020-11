La start-up française GameStream propose du « cloud-gaming » sur iOS

Un nouvel acteur du « cloud-gaming » parvient à faire son nid sur iOS. Il est français et s’appelle GameStream.

Un nouveau service de « cloud-gaming » annonce aujourd’hui pouvoir contourner les contraintes de l’App Store d’Apple sur iPhone et iPad. Et celui-ci est français. GameStream, une start-up originaire de Nancy, dévoile aujourd’hui que son propre service est désormais disponible sur iOS version 14 (ou supérieure) avec une connexion WiFi à 5 GHz – en attendant le déploiement du réseau mobile 5G en France. Pour faire fi des règles strictes de l’App Store de Cupertino en matière de streaming vidéoludique (rappelez-vous la règle d’une application par jeu, contre nature pour un tel service), Xavier Gavin, directeur R&D de GameStream et chercheur à l’Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique), a développé une « progressive web app. » Celle-ci, d’à peine 1 Mo, permet d’ajouter un lien web spécifique – transmis à l’abonné par mail ou SMS – à l’accueil de son terminal, comme une simple application.

Le catalogue de GameStream comporte une centaine de jeux vidéo variés. Aucun n’est un poids lourd vidéoludique moderne, mais l’ensemble offre de quoi convenir à tous les âges. Pour le rendu graphique, la start-up française utilise des serveurs équipés de processeurs Intel Xeon Scalable, conçus spécialement pour le « cloud-gaming. » « En faisant le choix des processeurs Scalable Xeon d’Intel, GameStream garantit à ses abonnés les meilleures performances en termes de latence et de rendu graphique » affirme Erin Jiang, directeur technique chez Intel, dans un communiqué. Contrairement à un Google Stadia ou xCloud, le service GameStream n’est cependant pas destiné en priorité aux particuliers. Il est surtout proposé à des opérateurs télécom, avides de gonfler leurs offres en s’insérant dans le nouveau marché du streaming vidéoludique. GameStream est ainsi déjà inclus chez plusieurs opérateurs : Etisalat aux Émirats arabes unis, Telkom Indonesia en Indonésie, le Suisse Sunrise (l’un des premiers avec la 5G en Europe), CHT à Taïwan et la marque allemande de PC gaming, Medion. « GameStream dévoilera d’ici quelques semaines la signature d’un contrat d’envergure avec un acteur tricolore » prévient, enfin, la start-up.