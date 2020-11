Instagram autorise enfin la recherche par mots-clés

Attendue depuis le lancement de la plateforme par les utilisateurs, cette nouvelle fonctionnalité devrait permettre à de nombreux contenus de sortir de l’ombre.

Après avoir fêté ses 10 ans il y a quelques mois, la plateforme Instagram devrait connaître de nombreux changements d’ici la fin de l’année. Récemment, le réseau social de partage de photo avait ainsi annoncé la fusion des messages directs avec la plateforme Facebook Messenger ou encore l’arrivée prochaine des messages éphémères. Cette fois, c’est une autre fonctionnalité, particulièrement attendue par les utilisateurs, qui devrait faire son arrivée sur Instagram. Selon un récent rapport de TechCrunch, la recherche par mots-clés serait en effet déjà disponible pour certains internautes anglophones, notamment au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Jusqu’à présent, le réseau social autorisait seulement la recherche de publications par hashtags, nom d’utilisateur et nom de profil. Une situation qui empêchait à bon nombre de contenus de ressortir.

Une recherche qui simplifie la vie

Concrètement, il sera désormais possible de rechercher directement “recette boulangerie” (par exemple) dans le moteur de recherche, plutôt que de devoir jongler entre #bakerie, #bakerecipe ou #bakerylove. De quoi faciliter la vie des non-anglophones, mais aussi plus généralement de tous les utilisateurs peu familiers des hashtags tendance du moment. À noter que pour le moment, on ignore comment Instagram définira les mots-clés relatifs à une publication sans utiliser de hashtags. Il se pourrait que l’algorithme prenne uniquement en compte les légendes des publications, où que l’auteur du post soit invité à entrer différents mots-clés manuellement au moment d’éditer son contenu.

Plusieurs rumeurs évoquent aussi l’utilisation du machine learning afin de perfectionner la précision des recherches, et notamment la prise en compte des synonymes. La reconnaissance automatique d’image est également évoquée. Interrogé par The Verge, un porte-parole de la plateforme a simplement indiqué que cette nouvelle fonctionnalité de recherche inclurait “un certain nombre de facteurs”. À noter que seuls les mots-clés conformes au règlement d’Instagram seront pris en compte.