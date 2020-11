Facebook et Instagram intègrent désormais les messages éphèmères

Après les stories, c’est au tour d’une nouvelle fonctionnalité Snapchat de faire son arrivée sur Instagram et Facebook Messenger.

Après avoir annoncé la fusion de ses plateformes Facebook Messenger et Messages directs sur Instagram, la firme de Mark Zuckerberg s’inspire (encore une fois) de Snapchat, en proposant à ses utilisateurs la possibilité d’envoyer automatiquement des messages éphémères. Progressivement déployée aux États-Unis et dans certains autres pays, cette nouvelle fonctionnalité devrait être rapidement disponible en Europe. Concrètement, le mode éphémère permettra, une fois activé, de supprimer automatiquement les messages d’un fil de discussion une fois ce dernier fermé.

La question du cyberharcèlement

Sans surprise, et comme c’est déjà le cas sur Snapchat, le plus gros problème soulevé par l’arrivée des messages temporaires sur Messenger et Instagram reste celui du cyberharcèlement. Pour lutter contre ce fléau, largement répandu sur les réseaux sociaux, Facebook a ainsi annoncé qu’il serait possible pour les utilisateurs de faire une copie d’écran de la conversation avant que cette dernière ne disparaisse (la personne en face sera, en revanche, avertie). Plus drastique, il sera aussi possible de signaler n’importe quel propos ou contenu inapproprié, à la manière d’une conversation classique. Les messages, même éphémères, seront ainsi pris en compte dans ces signalements jusqu’à une heure après leur suppression. Sans surprise, le mode ne sera pas présent par défaut et devra être manuellement activé en balayant l’écran conversationnel vers le bas.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le groupe Facebook “emprunte” des fonctionnalités à Snapchat. Dès 2013, Instagram, également propriété du groupe de Mark Zuckerberg, avait ainsi adopté les stories éphémères de son concurrent, près d’un an après leur lancement sur le réseau social au logo jaune. En 2017, c’était aux filtres de visage que la plateforme s’attaquait. Cette fois, avec l’arrivée des conversations éphémères, c’est un nouveau coup dur qui s’annonce pour Snapchat.