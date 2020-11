Minecraft : Star Wars à l’honneur dans un nouveau DLC

Cette nouvelle extension permet de fusionner l’un des jeux les plus populaires au monde avec l’une des sagas cinématographiques les plus mythiques de l’histoire. Minecraft s’enrichit de goodies issus de la trilogie originale et de la série The Mandalorian.

De loin, on dirait des LEGOs. Il est vrai que la marque danoise s’est depuis très longtemps approprié Star Wars pour ses jouets et ses jeux vidéos, mais cette fois-ci, il s’agit d’un autre géant du divertissement qui se paye Star Wars. Minecraft, le jeu « bac à sable » le plus populaire au monde s’est enfin doté d’un DLC entièrement dédié à la série de films. Même s’il est certain que beaucoup de joueurs s’étaient déjà amusés à recréer des environnements emblématiques de la saga cinématographique, cette extension va permettre de pousser la reproduction encore plus loin.

Le pack DLC Star Wars coûte 1340 Minecoins, soit à peine une dizaine d’euros, et contient une nouvelle carte, des skins, des textures, des mobs, une interface inédite, et même une bande-son et des effets sonores tout droit issus de Star Wars. Plus précisément, ce pack contient des goodies s’inspirant de la trilogie originale (Un Nouvel Espoir, L’Empire contre-attaque & Le Retour du Jedi) ainsi que de la série The Mandalorian, dont la saison 2 est diffusée en ce moment sur la plateforme de streaming Disney+. Le DLC comprend également les paysages de 12 planètes visibles dans la série de films : Tatooine, Endor, ou encore Hoth, pour ne citer que les plus connues.

Le jeu du studio suédois Mojang surplombe depuis longtemps la concurrence, et reste le jeu vidéo le mieux vendu au monde, loin devant GTA V, par exemple. En mai dernier, Minecraft avait atteint la barre des 200 millions de copies vendues. L’avenir du jeu semble être à l’image de sa carte, c’est-à-dire extensible à l’infini. Avant Star Wars, c’était Jurassic World qui s’était invité dans le monde pixelisé de Minecraft. Les ambitions du jeu ne s’arrêtent d’ailleurs pas au seul loisir puisqu’il existe même une version de Minecraft dédiée à l’éducation et utilisée dans certaines écoles.