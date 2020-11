Destiny 2 gratuit pour tous les utilisateurs Stadia à partir du 19 novembre

Histoire de fêter son premier anniversaire, Google Stadia va offrir à tous ses utilisateurs le FPS Destiny 2, et ce à partir du 19 novembre.

Il n’y aura même pas besoin d’être abonné à Stadia Pro pour profiter gratuitement du FPS développé par Bungie Studios, édité par Activision, et sorti en 2017. Cette offre s’inscrit dans un double contexte, celui du premier anniversaire de la plateforme de cloud gaming de Google, ainsi que l’arrivée de la nouvelle génération de consoles, qui commencent à sérieusement concurrencer Stadia. Le changement est radical puisqu’il fallait débourser de l’argent cette année pour jouer à Destiny 2 sur Stadia, soit via un abonnement pro, soit en achetant les extensions du titre (Forsaken & Shadowkeep).

Une petite ombre au tableau néanmoins : il faudra toujours être abonné à Stadia Pro pour bénéficier du titre en 4K (et avoir une connexion internet impeccable bien entendu). Qui plus est, Stadia ne fait que s’aligner avec les versions PC et consoles du jeu, qui avaient une composante free-to-play avant la sortie de Shadowkeep en 2019. Si vous avez déjà joué au jeu sur une autre plateforme, vous pourrez sans doute récupérer votre progression et votre personnage via le système de sauvegarde cross-plateform du jeu. Destiny 2 a de bonnes chances d’être définitivement gratuit sur Stadia, contrairement aux autres plateformes. Cependant, il n’y a pas (encore) de cross-play sur le jeu, et la communauté de joueurs Destiny sur Stadia n’est pas aussi prolifique que sur les autres supports. Si le service de Google ou le jeu vous intéresse, refaites le plein de tests, avec celui de Google Stadia et de Destiny 2. Dernière précision, Destiny 2 étant un jeu multijoueur, vous aurez doublement besoin d’une connexion optimale pour y jouer en streaming.