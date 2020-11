Logitech présente sa souris gaming la plus légère, la Pro X Superlight

Performance et légèreté : la nouvelle combinaison idéale pour l’e-sport ? Logitech G semble en être convaincu, avec sa nouvelle souris Pro X Superlight.

« Il est essentiel d’avoir une bonne visée, surtout lorsqu’on joue à CS:GO : la Logitech G Pro X Superlight me permet de continuer à jouer à mon meilleur niveau, avec zéro limite, zéro compromis et surtout, zéro raté ! », atteste dans un communiqué Oleksandr Kostyliev, un e-joueur pro sur Counter-Strike: Global Offensive du nom de s1mple, de l’équipe russe Natus Vincere (dont Logitech G est l’un des principaux partenaires). La division gaming du fabricant électronique suisse termine en effet l’année 2020 avec une nouvelle souris, la plus légère conçue pour l’e-sport. Descendante de la Logitech G Pro Wireless, la nouvelle Pro X Superlight est aussi une souris sans fil, profitant de la technologie Lightspeed à 2,4 GHz qui assure un temps de réactivité par clic prétendument bien plus court que la moyenne. Son capteur ultra-précis Hero 25K permet de parcourir jusqu’à 25 600 pixels par pouce (PPP ou DPI) pour une vitesse maximale d’action de 400 IPS. Selon le constructeur, il serait « le premier capteur de souris de niveau submicronique de l’industrie qui peut suivre les mouvements au micron près (environ 1/50 de l’épaisseur d’un cheveu humain) sans compromettre la précision. »

Logitech G insiste surtout sur le fait qu’elle a été pensée avant tout pour l’e-sport. Le fabricant affirme l’avoir testé sur le terrain, notamment « pour aider ASTRALIS à remporter la finale de la PRO League saison 12 et G2 Esports à remporter le Championnat d’Europe de League Of Legends 2020. » Elle serait donc non seulement performance mais aussi très légère : seulement 63 grammes, soit 25% plus légère que sa prédécesseur. Par ailleurs, la Pro X Superlight offrirait, en moyenne 70 heures d’autonomie. Cette souris gaming est disponible dès aujourd’hui, à la précommande, pour 149 euros (en noir ou en blanc) sur le site officiel de Logitech.