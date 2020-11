Et si Twitter introduisait un bouton « je n’aime pas » ?

Et si Twitter vous permettait de « disliker » des tweets ? Cette option, longuement pressentie mais finalement jamais concrétisée sur son grand concurrent, Facebook, pourrait bien faire son entrée sur le réseau social à l’oiseau bleu. C’est en tout cas ce qu’indique Gizmodo, qui relaye une déclaration du chef produit de Twitter, Kayvon Beykpour. Sur Twitter, Beykpour a répondu à un expert en cybersécurité qui espère voir l’arrivée des dislikes sur le réseau social, en indiquant qu’il s’agit de « quelque chose que nous explorons », mais que ce n’est pas une priorité.

#1, 2 and 4 are literally our top priority (making the public conversation on Twitter) and has been for years. We’ve made a lot of progress but still lots to do. We do feel it’s important to solve other problems too! As for #3, this is something we’re exploring.

— Kayvon Beykpour (@kayvz) November 17, 2020