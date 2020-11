Décuplez le potentiel de votre PS5 avec ses 5 accessoires officiels

La PlayStation® 5, la nouvelle console de salon de Sony, débarque en France. C’est l’occasion de faire le tour de la vaste gamme d’accessoires disponibles, conçus pour repenser et améliorer votre expérience de jeu.

La PlayStation® 5 est déjà disponible depuis le 12 novembre dernier au Japon ou aux États-Unis. L’Europe, elle, a dû attendre une semaine de plus. La nouvelle console de Sony sort aujourd’hui en France, et promet une expérience nouvelle génération immédiate.

On retrouve notamment une qualité d’image exceptionnelle et un processeur graphique avec Technologie Ray Tracing qui vous fournira des graphismes jusqu’en 8K d’une netteté rare. Le lancement est accompagné de titres très réussis graphiquement (Marvel’s Spider-Man : Miles Morales ou Demon’s Souls notamment). Pour profiter au mieux de votre console, retrouvez ci-dessous un guide des accessoires à se procurer.

La manette DualSense

Chaque nouvelle PS5 est livrée avec une manette DualSense. À la différence des manettes DualShock, la DualSense se distingue à première vue par un design bicolore et une ergonomie légèrement modifiée. Les vraies nouveautés sont en revanche moins visibles, mais pourtant très intéressantes : elle possède des gâchettes adaptatives, un microphone intégré et un système de retour haptique.

Sur certains jeux, les fonctions de la manette sont exploitées pour offrir une plus grande immersion. Les vibrations dynamiques peuvent par exemple simuler des interactions avec l’environnement, et les gâchettes plus ou moins résistantes vous offrent de nouvelles sensations pour toujours plus d’immersion ! Si vous souhaitez jouer à plusieurs avec ces fonctionnalités sur votre nouvelle console, il faudra impérativement posséder une seconde manette. Elle est disponible à 69,99 euros.

Le casque sans fil PS5 Pulse 3D

Si vous souhaitez profiter d’un son optimisé, le casque Pulse 3D est sans doute la meilleure option à ce jour. Le casque a été conçu pour exploiter au maximum l’audio 3D de la PS5. Tout a été fait pour que l’utilisateur soit plongé dans une ambiance unique, avec la technologie Tempest 3D AudioTech. Celle-ci permet aux bruitages des jeux vidéo d’avoir une géolocalisation extrêmement précise.

Par exemple, une voix chuchotée au joueur pourra donner l’impression de provenir de derrière son oreille ou d’un étage inférieur. Pour vos communications en jeu avec vos amis, le casque est équipé de deux microphones à réduction de bruit de fond.

Grâce à la batterie rechargeable intégrée, vous pouvez profiter d’un maximum de 12 heures d’utilisation sans fil. Enfin, ce casque est polyvalent puisque vous pourrez l’utiliser non seulement sur votre PlayStation® 5, mais aussi PS4, Windows ou macOS. Il est disponible à 99,99 euros.

La station de rechargement DualSense PS5

Si vous faites le choix de vous procurer plusieurs manettes DualSense, alors la station de rechargement officielle est un outil bien pratique. Comme son nom l’indique, ce chargeur vous permet d’alimenter jusqu’à 2 manettes en simultané, sans passer par les ports USB de votre console.

Tout ce que vous aurez à faire, c’est de poser vos manettes, et les laisser se recharger à une bonne vitesse (aussi rapide que si vous la connectiez directement à votre console). Elle est disponible à 29,99 euros.

La télécommande multimédia PS5

La PlayStation® est une console de jeu, certes, mais aussi un formidable outil multimédia. Avec cette télécommande officielle, vous pourrez naviguer plus simplement dans les menus de la console, et surtout accéder directement à vos services de streaming préférés. Pour information, la console PlayStation® est compatible avec Netflix, Disney+, YouTube et Spotify. Elle est disponible à 29,99 euros.

La caméra HD PS5

Cette caméra HD qui vous permet de capturer votre silhouette, et l’utiliser directement en jeu. Vous avez le choix de la positionner sous ou sur votre télévision. Elle est capable de supprimer l’arrière-plan de votre image, de vous intégrer dans des vidéos, ou des contenus visuels. Pour le moment, peu de jeux en ont besoin toutefois. Elle est disponible à 59,99 euros.

La PlayStation® 5 sera disponible ce 19 novembre. Pour rappel, deux modèles sont proposés : la PlayStation® 5 (avec lecteur de disque) à 499,99 euros et la PS5 édition numérique, sans lecteur Blu-Ray, à 399,99 euros. Dans les deux cas, la rétrocompatibilité est assurée, via le PlayStation® Store qui propose régulièrement de jolies promotions sur les jeux les plus anciens.

Cet article est sponsorisé par Sony. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.