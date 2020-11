League of Legends, véritable phénomène qui rend les joueurs PC et Mac accros depuis 2009, va bientôt avoir droit à sa propre version sur smartphones. Baptisé « Wild Rift », le MOBA version mobile débarque en version bêta le 10 décembre prochain.

Depuis sa sortie en 2009, League of Legends n’a jamais cessé de gagner en popularité et il est finalement étonnant que Riot Games, le développeur du titre, ait attendu aussi longtemps avant de proposer une version mobile de ce jeu multijoueur free-to-play fondé sur les affrontements en arène. En 2013, LoL était déjà l’un des jeux les plus joués au monde, avant de devenir l’un des plus grands représentants du E-sport. Presque chaque année, le jeu bat le record d’audience des championnats du monde, avec un pic de 44 millions de spectateurs pour la compétition de 2019. C’est dans ce contexte que « Wild Rift », la version Android et iOS de LoL, va bientôt débarquer sur les smartphones.

Le 10 décembre prochain, Riot Games lancera la bêta ouverte de LoL sur mobile en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Russie, et en Turquie. Les joueurs d’Océanie, de Taïwan et du Viêt Nam y auront droit légèrement plus tôt, le 7 décembre. Les habitants de ces régions ont beaucoup de chance puisque les Américains, par exemple, devront attendre le printemps 2021 pour profiter de cette bêta. L’arrivée de LoL sur mobile est donc finalement très tardive, d’autant plus qu’il existe déjà des applications de type MOBA (multiplayer online battle arena) sur smartphone. On peut citer par exemple « Arena of Valor »(ou « Honor of Kings »), une application qui propose un gameplay très similaire à celui de LoL et développé par Tencent, un géant chinois qui se trouve aussi être actionnaire majoritaire de Riot Games. Le jeu mobile n’a cependant pas rencontré autant de succès que LoL sur ordinateur, et c’est probablement pour cette raison que Wild Rift a été développé. Avec la marque « League of Legends », l’application aura sans doute de meilleurs résultats.