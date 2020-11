Google dévoile un outil pour combattre le réchauffement des villes

L’entreprise américaine espère aider à limiter le réchauffement des villes, grâce à un nouvel outil capable de répertorier les arbres d’un espace urbain, et de déterminer les endroits nécessitant d’être reboisés.

Entre les très hauts bâtiments qui empêchent la circulation de l’air, et le béton omniprésent qui piège la chaleur, certaines villes deviennent de véritables fournaises en été et le réchauffement climatique n’arrange évidemment pas les choses. Pour tenter de remédier à ce problème, Google a présenté il y a peu un nouvel outil, destiné à rafraîchir les zones urbaines en plantant davantage d’arbres. Baptisé Tree Canopy Lab, le nouvel outil de l’entreprise de Mountain View utilise l’IA de Google couplée à l’imagerie aérienne pour recenser les zones les plus vulnérables aux températures élevées. En inventoriant chaque arbre d’une ville, ce dernier, présenté sous la forme d’une carte interactive, espère ainsi déterminer précisément les endroits nécessitant davantage de verdure et ainsi aider les services d’urbanisme à reboiser certains espaces de manière stratégique et efficace.

Pour le moment, l’outil a été testé sur le périmètre limité de la ville de Los Angeles, où les vagues de chaleur sont en constante augmentation depuis près de 50 ans, rapporte une récente étude de la NASA. Tree Canopy Lab devrait ainsi permettre à la cité des anges de “lutter plus efficacement contre la chaleur urbaine”, espère Rachel Malarich, première responsable des forêts de la ville de Los Angeles dans un communiqué relayé par The Verge. Plusieurs centaines de villes supplémentaires seraient également à l’étude, selon le géant du web, qui invite d’ores et déjà les municipalités intéressées à contacter ses équipes via un formulaire. Contrairement aux différentes initiatives précédemment mises en place par certaines villes américaines dans le même objectif, l’outil proposé par Google sera non seulement gratuit mais aussi régulièrement mis à jour via les données aériennes utilisées pour l’enrichissement de Google Maps.