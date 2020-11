Wonder Woman 1984 sortira simultanément au cinéma et sur HBO Max

Initialement prévu pour juin 2020 en salle, la superproduction DC Comics sortira finalement simultanément au cinéma et sur la plateforme de streaming HBO.

Initialement prévue cet été, la suite des aventures de Wonder Woman devrait finalement sortir le 16 décembre au cinéma (et le jour de Noël aux États-Unis). Cette diffusion, plusieurs fois repoussée à cause de la pandémie du COVID-19, pourrait bien se heurter à la fermeture de nombreuses salles de cinéma à travers le monde. Pour assurer ses arrières et le succès de son prochain blockbuster, Warner Bros a ainsi confirmé les rumeurs déjà existantes, en officialisant une sortie simultanée au cinéma et sur la plateforme de streaming HBO Max. L’ajout du service SVOD est d’autant plus surprenant que le film Wonder Woman 1984 sera accessible sans supplément pendant un mois pour les abonnés de la plateforme.

“Ce n’était pas une décision facile et nous n’aurions jamais pensé devoir retarder la sortie aussi longtemps, mais le COVID-19 a tout chamboulé !” – Gal Gadot (alias Wonder Woman)

Historiquement aux États-Unis, les superproductions hollywoodiennes bénéficient de 90 jours d’exploitation exclusive au cinéma. Avec la pandémie actuelle, et la fermeture de nombreux cinémas, l’industrie a cependant été contrainte de s’adapter et les distributeurs semblent désormais plus ouverts à faire des compromis. Tout comme la France, qui réclame une nouvelle chronologie des médias plus favorable aux plateformes de streaming. Contrairement à Disney, qui avait complètement annulé la sortie en salle de Mulan pour se concentrer sur une sortie exclusive à Disney+, Warner mise cette fois sur une sortie simultanée avec WW84, qui devrait permettre de “développer notre activité tout en continuant à satisfaire nos fans” assure Ann Sarnoff, présidente de WarnerMedia. Sorti en 2017, le premier volet de la saga Wonder Woman réalisé par Patty Jenkins (également aux commandes du second volet) était à l’époque parvenu à générer 800 millions de dollars de recettes.