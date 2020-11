Maintenant que les Mac vont passer un à un à une architecture ARM, l’installation de Windows sur un ordinateur Apple va devenir impossible. Heureusement, des utilitaires commencent déjà à arriver, à l’image de CrossOver.

Cette semaine marque la première semaine d’exploitation commerciale des premiers Mac équipés d’une puce signée Apple, la M1. Mais alors que les Mac Mini, MacBook Air et MacBook Pro M1 débarquent chez les premiers clients, avec leurs indéniables avantages en terme de performances et d’autonomie, un problème se pose : comment faire pour installer Windows ? L’idée d’installer Windows sur un Mac peut paraître saugrenue, mais elle a toutefois ses adeptes, dont certains qui doivent obligatoirement passer par l’OS de Microsoft pour accomplir certaines tâches et qui n’ont qu’un ordinateur pommé à disposition. Apple a également longuement facilité l’installation de Windows sur un Mac, avec son utilitaire Boot Camp, preuve que la manipulation n’a rien d’une combine obscure. Néanmoins, le passage à une toute nouvelle architecture ARM rend la tâche bien complexe pour ces utilisateurs, puisque les puces Intel, autrefois communes au monde des PC Windows et des MacIntosh ne sont plus de la partie.

C’est pour répondre à ces utilisateurs que l’équipe de Codeweavers a mis au point CrossOver 20, un utilitaire permettant de faire tourner des applications Windows sur les Mac équipés d’un processeur M1. On ne parle pas ici d’une installation en bonne et due forme de Windows sur un Mac M1, mais plutôt d’une sorte d’émulateur. CrossOver 20 permet d’ouvrir une version émulée du système d’exploitation de Microsoft dans une fenêtre, et surtout d’y lancer des applications x86 conçue pour Windows. Pour l’exemple, l’équipe de Codeweavers s’est procuré un MacBook Air M1 et a tenté de faire tourner Team Fortress 2 sans trop de problèmes, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

L’équipe de Codeweavers précise néanmoins avoir utilisé la bêta 11.1 de macOS Big Sur pour permettre au Mac de lancer des applications prévues pour Windows, notamment car cette version comprend des améliorations pour Rosetta 2, l’utilitaire de virtualisation des apps x86 pour les Mac équipés de puces Apple Silicon ARM. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Mac M1 ne peut pas exploiter toute sa puissance dans ce cadre, puisque la version 32 bits émulée de Windows doit elle-même passer par Rosetta 2 pour être convertie à l’architecture d’Apple. Il n’empêche que cela reste particulièrement prometteur pour les utilisateurs qui craignaient de ne pouvoir continuer à utiliser des applications Windows sur leurs Mac. CrossOver 20 est disponible à l’achat au prix de 38 euros à cette adresse, et peut également être testé pendant 14 jours gratuitement par ici. Notons que le logiciel n’est compatible qu’avec macOS Big Sur, dernière version du système d’exploitation d’Apple pré-installée sur les Mac M1.