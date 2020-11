Pokémon : Seiko présente une collection de montres collector

La marque d’horlogerie japonaise Seiko a dévoilé une collection capsule en partenariat avec Pokémon.

Les amateurs de Pokémon vont pouvoir compléter leur wishlist de Noël. En effet, la marque d’horlogerie japonaise Seiko vient d’annoncer la commercialisation prochaine d’une collection de montres à quartz à l’effigie de quelques-uns des monstres de poche les plus célèbres de la licence de Game Freak. Au total, quatre boîtiers seront ainsi mis en vente d’ici le mois prochain. On retrouvera ainsi deux modèles Pikachu, dotés d’une trotteuse en forme d’éclair, un modèle Evoli et un modèle Mewtwo. Chaque boîtier sera livré avec un bracelet en cuir, un bracelet de rechange en nylon, et rangé dans une boîte spéciale aux couleurs de la saga.

La beauté du détail

Connu pour ses collections de qualités le constructeur horloger Seiko promet déjà aux futurs acquéreurs de cette collection capsule de profiter de nombreux détails en découvrant leur montre. À l’arrière de chaque modèle, on retrouvera ainsi une Pokéball gravée sur le boîtier, à l’exception du légendaire Mewtwo, qui de son côté bénéficiera d’une Masterball (seul moyen de venir à bout du Pokémon in-game). Enfin, les plus observateurs auront remarqué que les bracelets en cuir livrés avec les montres seront discrètement décorés des traces de pas du Pokémon mis à l’honneur. Un détail qui promet déjà de faire son petit effet.

Pour espérer vous offrir une de ces montres, il faudra sans doute vous y prendre tôt. En effet, cette collection capsule sera extrêmement limitée, avec seulement 1200 exemplaires pour chaque modèle. Commercialisées au prix de 30 800 yens pièce, soit un peu moins de 250€, les montres seront accessibles à partir de décembre sur le site officiel de la marque et ses différents revendeurs. À noter toutefois qu’on ignore encore si une livraison à l’internationale est envisagée, ou s’il s’agira d’une exclusivité japonaise. En effet, le site Seiko France ne fait actuellement pas mention de la collection.