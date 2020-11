IO Interactive, le studio à l’origine des « Hitman », tease un jeu James Bond

Même si « Mourir peut attendre », IO Interactive n’a pas perdu de temps pour annoncer le retour de James Bond en jeu-vidéo.

Chose promise, chose due : hier, le studio danois IO Interactive avait prévenu qu’il dévoilerait son nouveau projet et, de toute évidence, le résultat n’est pas des moindres ! Tandis que le retour de l’espion le plus célèbre du monde se fait attendre sur grand écran, sa réapparition dans l’univers du jeu-vidéo est une véritable surprise. En effet, par le biais du teaser ci-dessus, l’ancienne filiale de Square Enix annonce s’occuper de la prochaine adaptation vidéoludique de l’espion 007, James Bond, créé par Ian Fleming.

Le site web consacré à ce nouveau jeu, pour le moment intitulé sobrement Project 007, en dit un peu plus que ce maigre teaser. Le titre s’orchestrera autour d’une intrigue totalement originale qui, pour la première fois, reviendra sur les origines de l’agent secret britannique et ce qui l’a amené à mériter le titre d’espion « 00 ». Le studio avoue néanmoins n’en être qu’aux balbutiements : il est encore en cours de recrutement de développeurs. Mais sa réputation devrait suffire à rassurer les joueurs. IO Interactive est, pour rappel, à l’origine de la licence Hitman, dont le protagoniste, un tueur à gages répondant au nom d’agent 47, s’inspire d’une certaine façon du 007 d’Ian Fleming. D’ailleurs, un troisième opus de la saga moderne, Hitman 3, sortira sur PS5 et Xbox Series X/S le 20 janvier 2021. Le jeu Project 007 sera le premier titre portant James Bond sur console depuis le titre 007 Legends, à l’aube de l’ère Daniel Craig, sorti en 2012 sur PlayStation 3, Xbox 360 et Wii U.