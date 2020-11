GeForce Now : Nvidia ruse pour imposer son service sur iPhone (et ramener Fortnite)

Après quelques semaines de teasing, Nvidia annonce l’arrivée de son service de cloud gaming sur iPhone, en passant par Safari plutôt que l’App Store. C’est également une façon pour Epic Games de réintroduire son best-seller Fortnite sur les appareils d’Apple.

Le 19 novembre 2020 sera un jour à marquer d’une pierre blanche pour les gamers. Non seulement c’est le jour du lancement de la PlayStation 5 de Sony en France, mais c’est aussi la date à laquelle le service de cloud gaming de Nvidia débarque sur iOS ! Si la nouvelle d’un lancement de GeForce Now sur iPhone était déjà officielle depuis deux semaines maintenant, le service (en bêta) n’est actif que depuis aujourd’hui. C’est aussi l’occasion de comprendre comment Nvidia a fait pour être accepté sur les appareils d’Apple, alors que la firme avait bloqué l’application sur son App Store à son lancement initial.

Pour rappel de l’histoire, tandis que Nvidia GeForce Now était déjà disponible sur les smartphones Android, PC, Mac, et le boitier Shield TV depuis le 4 février 2020, Apple avait fait de la résistance et bloqué le service de cloud gaming sur son App Store. La raison : le cloud gaming outrepassait ses règles qui supposent qu’aucune application ne peut se substituer à l’App Store en proposant un catalogue entier comprenant d’autres applications, en l’occurrence, des jeux. Mais plutôt que de devoir renoncer à voir débarquer son service sur les appareils mobiles d’Apple en se voyant refuser la porte d’entrée de l’App Store, Nvidia a décidé de lancer directement GeForce Now sur Safari, le navigateur intégré aux iDevices. Nvidia promet de « nombreux jeux », sans détailler son catalogue outre-mesure.

Pour en profiter sur votre iPhone ou iPad, rendez-vous directement depuis Safari sur play.geforcenow.com puis laissez-vous guider. L’abonnement Founders est disponible au prix de 5 dollars par mois, mais le forfait six mois est plus avantageux, à seulement 24,95 dollars. En parallèle de cette annonce, Nvidia tease l’arrivée d’un certain Fortnite sur GeForce Now pour iOS, tandis que celui-ci est toujours porté disparu de l’App Store depuis la fronde d’Epic Games. « Les membres pourront bientôt lancer le jeu sur iOS via Safari » précise le communiqué, tout en indiquant que le jeu devrait être jouable en tactile. Il est toutefois conseiller de se procurer une manette MFI afin de profiter des titres proposés par GeForce Now convenablement sur son iPhone ou iPad.