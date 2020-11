13% des gels hydroalcooliques sur le marché seraient inefficaces

Depuis le début de la pandémie, de très nombreux produits sont vendus à tort comme désinfectants. La répression française des fraudes affirme ainsi que 13% des gels hydroalcooliques commercialisés actuellement sont non-conformes et dangereux.

Ce n’est pas faute de l’avoir répété, mais il existe encore des gels hydroalcooliques non conformes et même dangereux, qui sont incapables d’éliminer les particules virales (notamment de COVID-19) sur nos mains. Selon Romain Roussel, directeur de cabinet de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) interrogé par France Info, cela concerne au moins 21 produits différents – ou 13% – analysés par le service au 12 novembre dernier. Des 162 gels hydroalcooliques différents analysés par la répression des fraudes, 73% ont été jugés non conformes ou bien non conformes et dangereux.

❗️Seules les solutions ou gels hydroalcooliques ayant une teneur en alcool (éthanol, propan-1-ol ou propan-2-ol) d’au moins 60 % ou répondant à la norme EN 144766 sont efficaces en matière de désinfection!

👉https://t.co/QFN4hzvA4o pic.twitter.com/G78ys6mLkU — DGCCRF (@dgccrf) November 18, 2020

Les produits ainsi considérés inefficaces comportaient pour la plupart une concentration insuffisante en éthanol, propan-1-ol (ou n-propanol) ou propan-2-ol (ou isopropanol) dont ils sont censés tirer leur capacité désinfectante. Pour rappel, un gel hydroalcoolique doit contenir au moins entre 60% et 70% d’alcool (soit entre 520 et 630 mg/g) pour répondre à la norme européenne NF EN 14476. Les produits s’émancipant de ces critères sont retirés des rayons ou rappelés sous 48 heures. « Cela peut être plusieurs milliers de produits, a expliqué Romain Roussel à France Info. Depuis le premier confinement, nous avons mené une surveillance constante, donc les prix maximums sont de plus en plus respectés. En revanche, au niveau de la qualité des produits, ça varie encore. » D’autres, pourtant conformes, ont subi le même sort entre autres à cause d’un étiquetage incorrect ou éludant le caractère inflammable de la solution.